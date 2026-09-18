Kako rešiti pomanjkanje učiteljev? »Tri ure več učne obveznosti za vsekega«

Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije je po objavljenih rezultatih raziskave Pisa 2025 ter napovedanih ukrepih ministra za izobraževanje, znanost in mladino Boruta Rončevića pripravila prvo strokovno srečanje Šolski forum. Strokovnjaki iz različnih pedagoških ustanov in zavodov so ugotavljali, da ima sistem veliko problemov, ki pa jih ne moremo obravnavati ločeno od sprememb v družbi ter reševati z uničevanjem javnega šolstva. Po objavi rezultatov Pisa 2025, ki so spet pokazali padec dosežkov slovenskih petnajstletnikov pri bralni, matematični in naravoslovni pismenosti, je minister Borut Rončević napovedal številne ukrepe, med njimi tudi ukinitev devetletke ter spremembe pri nacionalnem preverjanju znanja (NPZ) in maturi, kar je zapisano tudi v koalicijski pogodbi. O rezultatih ...