Presenetljiva enotnost poslancev EPP o Grimsu, ki se je že odzval (VIDEO)

Politična skupina Evropske ljudske stranke (EPP) v Evropskem parlamentu je podprla izključitev evropskega poslanca Branka Grimsa (EPP/SDS) iz skupine. Za izključitev je glasovalo 131 poslancev EPP, proti jih je bilo sedem, sedem poslancev pa se je glasovanja vzdržalo.

Poslanci politične skupine EPP so izključitev Grimsa podprli potem, ko je prejšnji teden izključitev uradno potrdilo že predsedstvo največje politične skupine v Evropskem parlamentu.

V skupini Grimsu, čigar delovanje v imenu EPP so omejili že januarja, med drugim očitajo pomanjkljivo delovno etiko ter kontinuirano delovanje proti desnosredinskim in evropskim vrednotam. Prav tako ocenjujejo, da ne prispeva k delu politične skupine, ampak deluje proti njej.

Branko Grims se je hitro odzval in potrdil, da bo nadaljeval delo v Evropskem parlamentu. Napovedal je tudi kandidaturo na naslednjih evropskih volitvah.

Skupna izjava evroposlancev SDS

Skupna izjava poslancev Romane Tomc, Zale Černilec Tomašič in Milana Zvera ob izključitvi Branka Grimsa iz poslanske skupine EPP: »Obžalujemo, da je prišlo tako daleč, da je poslanska skupina Evropske ljudske stranke danes odločala in odločila o izključitvi Branka Grimsa. Takšnega razpleta si nismo želeli. Vsi poslanci SDS smo izključitvi nasprotovali in glasovali proti. Kot delegacija bomo tudi v prihodnje aktivno zastopali stališča in vrednote SDS ter delali v dobro Slovenije.«