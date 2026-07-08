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    Slovenija

    Presenetljiva enotnost poslancev EPP o Grimsu, ki se je že odzval (VIDEO)

    Skupina EPP v Evropskem parlamentu je izključila evropskega poslanca Branka Grimsa. Za izključitev je glasovalo kar 131 poslancev. Grims bo nadaljeval delo.
    Branko Grims FOTO: Blaž Samec
    Galerija
    Branko Grims FOTO: Blaž Samec
    R. I.
    8. 7. 2026 | 19:21
    8. 7. 2026 | 20:19
    2:08
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    Politična skupina Evropske ljudske stranke (EPP) v Evropskem parlamentu je podprla izključitev evropskega poslanca Branka Grimsa (EPP/SDS) iz skupine. Za izključitev je glasovalo 131 poslancev EPP, proti jih je bilo sedem, sedem poslancev pa se je glasovanja vzdržalo.

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    Markeš: Vlada bi rada, da smo tiho; Žerdin: Weber bi izključil Grimsa

    Poslanci politične skupine EPP so izključitev Grimsa podprli potem, ko je prejšnji teden izključitev uradno potrdilo že predsedstvo največje politične skupine v Evropskem parlamentu.

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    Janez Janša je vzel v bran prvoborca SDS Branka Grimsa

    V skupini Grimsu, čigar delovanje v imenu EPP so omejili že januarja, med drugim očitajo pomanjkljivo delovno etiko ter kontinuirano delovanje proti desnosredinskim in evropskim vrednotam. Prav tako ocenjujejo, da ne prispeva k delu politične skupine, ampak deluje proti njej.

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    Izobčenje Branka Grimsa in boj Romane Tomc za položaj

    Branko Grims se je hitro odzval in potrdil, da bo nadaljeval delo v Evropskem parlamentu. Napovedal je tudi kandidaturo na naslednjih evropskih volitvah.

    Skupna izjava evroposlancev SDS

    Skupna izjava poslancev Romane Tomc, Zale Černilec Tomašič in Milana Zvera ob izključitvi Branka Grimsa iz poslanske skupine EPP: »Obžalujemo, da je prišlo tako daleč, da je poslanska skupina Evropske ljudske stranke danes odločala in odločila o izključitvi Branka Grimsa. Takšnega razpleta si nismo želeli. Vsi poslanci SDS smo izključitvi nasprotovali in glasovali proti. Kot delegacija bomo tudi v prihodnje aktivno zastopali stališča in vrednote SDS ter delali v dobro Slovenije.«

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    Branko GrimsEvropski parlamentEPPEvropska ljudska strankaSDSizključitevglasovanje

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