Konec meseca dodelitev parcel v braslovških Rakovljah za poplavljence

Poplavljeni Letušani bodo predvidoma konec meseca lahko kandidirali za nakup parcel v braslovških Rakovljah, kjer je prostora za 98 novih hiš. Postopek dodelitve parcel je natančno določen v zakonu, v skrajnem primeru je predviden žreb. Da bi se temu izognili, se bodo na občini Braslovče še pred uradnim postopkom individualno pogovorili z občani, kaj si kdo želi. Cena zemljišča je višja, kot so pričakovali, a trikrat nižja od tržne.

Trije lastniki hiš na desnem bregu Savinje so na upravnem sodišču dosegli razveljavitev vladnega sklepa o odstranitvi objektov. Ker nimajo veljavnega sklepa vlade, za parcele v Rakovljah ne bodo mogli kandidirati. Na levem bregu je tožnikov 48, a na odločitev upravnega sodišča še čakajo. Ker imajo veljaven vladni sklep, bodo lahko kupili zemljišče v Rakovljah.