Ministrica odredila revizijo projekta nadgradnje železniške postaje Jesenice

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je vodstvo Direkcije RS za infrastrukturo pozvala, naj pred nadaljnjimi dejavnostmi v okviru projekta nadgradnje železniške postaje Jesenice čim prej izvede revizijo projekta. To naj po možnosti stori s pomočjo tujega strokovnjaka, ki bo lahko tudi primerjal stroške s tujimi projekti.

Po navedbah Bratuškove se v zadnjem času v zvezi s tem projektom pojavljajo pomisleki, zato je treba še enkrat temeljito preveriti in ugotoviti, ali je obseg investicije, ki je načrtovana, potreben za nemoteno delovanje železniškega sistema v državi po zgraditvi drugega tira med Divačo in Koprom, ki bo po ocenah povečal število tovornih vlakov tudi na postaji Jesenice.

»Z ustrezno neodvisno strokovno recenzijo projekta bo mogoče verodostojno dognati, ali je obseg načrtovane investicije upravičen in potreben,« so zapisali.

Vodstvo direkcije za infrastrukturo bo moralo po izvedeni reviziji projekta predložiti poročilo o postopku in ugotovitvah.

V javnosti je namreč odmevala napovedana podražitev projekta gradnje jeseniške železniške postaje. Leta 2022 je ocenjena vrednost projekta znašala 81 milijonov evrov, končna ocenjena vrednost gradbenih del ob objavi javnega naročila je na podlagi upoštevanja inflacije in stanja na trgu narasla na 137 milijonov evrov, najugodnejša ponudba pa znaša 170 milijonov evrov z davkom.

Predstavniki ministrstva za infrastrukturo in direkcije so podražitev med drugim utemeljili s tem, da so se ob pridobivanju projektnih pogojev in soglasij pokazale potrebe po izvedbi dodatnih manipulativnih tirov, novega podhoda in mostu. Poudarili so, da gre za kompleksen projekt, ki bo prinesel številne koristi v železniškem prometu in za Jesenice.

Alenka Bratušek FOTO: Leon Vidic/Delo

Letno 200.000 potnikov

Kot je na predstavitvi projekta marca dejala Bratuškova, gre za res pomemben in obsežen projekt, saj je na Jesenicah železniško vozlišče. Postajo vsak dan uporablja okoli 600, na leto pa okoli 200.000 potnikov, je dodal vodja sektorja za investicije v železnice na ministrstvu Dejan Jurkovič.

Skozi postajo na dan pelje okoli 35 tovornih in 55 potniških vlakov. Ko bo postaja nadgrajena in ko bo zagotovljena še dvotirnost proge do Ljubljane, se bosta ti številki zvišali na 60 tovornih in sto potniških vlakov, podvojilo pa naj bi se tudi število potnikov, je pričakovanja opisal Jurkovič.

Na postaji se soočajo z dotrajanim stanjem železniške infrastrukture, premajhnim številom peroniziranih tirov in neustrezno peronsko infrastrukturo. Ni možna manipulacija vlakov dolžine 740 metrov, ki je danes evropski standard, pri menjavi vleke oziroma lokomotiv pa je oviran promet preostalih vlakov, je navedel.

Z investicijo želijo po njegovih besedah doseči evropske standarde, povečati hitrosti vlakov skozi postajno območje s sedanjih maksimalnih 35 na sto kilometrov na uro in skrajšati potovalne čase. Prav tako želijo z nadgradnjo postaje zagotoviti uporabnikom prijaznejšo infrastrukturo, povečati varnost prometa in potnikov ter dostopnost železniškega prometa, hkrati pa zmanjšati obremenjenost poseljenega območja s hrupom.

Predstavnik podjetja SŽ - projektivno podjetje Edmund Škerbec je takrat pojasnil, da nadgradnja obsega 21,2 kilometra tirov z optimizacijo tirne sheme in 58 kretnic, izvedbo 20,4 kilometra novega voznega omrežja, 1,8 kilometra novih protihrupnih ograj ter nadgradnjo in prilagoditev signalno varnostnih, telekomunikacijskih in elektroenergetskih naprav.

Po načrtih bi obnovili tudi stavbo postaje, vključno s fasadnim ovojem, stavbnim pohištvom in streho. Železniško progo bi podaljšali, tako da bi nastali dve novi postajališči, in sicer na Plavžu in na Hrušici. Projekt obsega tudi obnovo in sanacijo premostitvenih objektov ter ureditev parkirišč. Za varno prečkanje tirov bi zgradili nov podhod, obstoječi podhod pa podaljšali. Železnica namreč deli mesto, občina pa si želi večje povezljivosti.

Zadevo sta obravnavala tudi odbora DZ za finance ter za infrastrukturo, okolje in prostor, ki sta pozvala k skrbnosti pri pripravi železniških projektov in sprožitvi ustreznih postopkov v primeru sumov korupcije ali kartelnega dogovarjanja.