Bratuškova prosi za razumevanje, Poklukar pošilja policiste

Ob vse pogostejših zastojih in prometnih kolapsih v zadnjih tednih sta ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek in minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar obiskala Prometnoinformacijski center (Pic). Seznanila sta se z delovanjem nadzornih centrov Darsa in Pica ter s projekti za zagotavljanje varnosti in pretočnosti prometa na avtocestah in napovedala ukrepe.

Po seznanitvi s situacijo v prometu je ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek ljudi prosila za razumevanje. »Ko je gneča na cestah, so ljudje nejevoljni,« je opazila in zagotovila, da se na ministrstvu trudijo »upravljanje prometa toliko izboljšati, da bodo zastoji manjši«. Pojasnila je, da ti nastajajo tudi zato, ker je trenutno veliko obnov, tudi na železniški infrastrukturi. »Ko bodo projekti končani, bo bolje,« je zagotovila ministrica, ki si izboljšanje pretočnosti prometa v državi obeta tudi od drugega tira.

Pojasnila je, da je v torek preverila tudi, ali bi bilo mogoče dela na avtocestah opravljati ponoči. Predsednik uprave Darsa Valentin Hajdinjak je pojasnil, da vedno izberejo termine, v katerih je vpliv del na promet čim manjši, in če je le mogoče, ponoči, vendar se vseh del takrat ne da opraviti. Ponekod, denimo na ljubljanski obvoznici, nočno delo ni dovoljeno, saj bi hrup motil okoliške prebivalce. Tudi sicer okoljevarstvena soglasja pogosto prepovedujejo dela ponoči in ob koncih tedna, je pojasnil Hajdinjak.

Več policistov, manj opozoril

Obnove in infrastrukturni projekti, ki so v teku, bodo stanje v prometu po mnenju ministrice izboljšali ne le dolgoročno, ampak že srednjeročno, saj naj bi bili prvi vplivi vidni že prihodnje leto. Pretočnost prometa pa poskušajo medtem izboljšati z digitalizacijo njegovega upravljanja ter s povečanjem nadzorovanja in kaznovanja.

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je napovedal povečanje števila policistov na avtocestah, ti bodo voznike redkeje opozarjali in pogosteje kaznovali. Minister namreč meni, da opozarjanje nima učinkov, ukrepanje pa jih ima, tudi finančne, je spomnil, tako da bodo policisti pisali globe.

Prometni zastoji so problem vse Evrope. FOTO: Blaž Samec/Delo

Zagotovil je tudi, da bodo na nekaterih delih avtoceste uvedli sekcijsko merjenje, in »kdorkoli bo presegel dovoljeno hitrost, bo na dom dobil položnico«, je pojasnil Poklukar. Prvi razpis za izvedbo sekcijskega merjenja sicer ni bil uspešen, je pa v pripravi že nov, ki bo predvidoma objavljen po koncu poletja, je ministra dopolnil Hajdinjak. Boštjančič je napovedal še, da bodo verjetno povečali tudi število radarjev na avtocestah. Ker zaradi nadzorovanja in kaznovanja poklic policista po mnenju ministra že postaja nevaren, je obljubil še, da bodo za opremo policije vedno zagotovili dovolj sredstev.

Nadzor naj izvajajo mestni redarji

Stanje v prometu je še poslabšal vstop Hrvaške v schengen, saj je tranzit skozi Slovenijo na Hrvaško narasel. To najmočneje občutijo v slovenski Istri, kjer so člani skupnosti civilnih iniciativ Koper predsedniku vlade Robertu Golobu poslali predlog, naj vlada ali preusmeri tranzitni promet z lokalnih cest na obalno hitro cesto ali pa hitro cesto izloči iz vinjetnega sistema. Zaradi gneče se namreč turisti v hrvaško Istro vse pogosteje vozijo po lokalnih cestah ter celo po zasebnih poteh in dvoriščih.

Bratuškova je priznala, da vozniki izkoriščajo lokalne ceste, vendar meni, da bi situacijo lahko izboljšali z večjim nadzorom. Na vprašanje, ali tega na ministrstvu res načrtujejo, je odvrnila, da bi ga z redarji lahko izvajala mestna občina Koper. ​Ceste vsekakor ne nameravajo prekategorizirati, saj bi »to povzročilo toliko novih idej in želja, da bi bila ogrožena finančna vzdržnost Darsa«.

Tako ministrica za infrastrukturo kot minister za notranje zadeve sta poudarila, da zastoji na avtocestah ne nastajajo le v Sloveniji, ampak to težavo pozna vsa Evropa.

