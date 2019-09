Se je Bratuškova osebno vmešala v razpis za direktorja družbe SODO?

Nestrinjanje s takšno prakso je za Planet TV že izrazil predsednik strokovnega sveta Združenja nadzornikov Slovenije Gorazd Podbevšek, ogorčenje nad tovrstnimi posegi v korporativno upravljanje pa je za televizijo izrazil tudi predsednik Komisije za preprečevanje korupcije Boris Štefanec. Ta je napovedal, da bo morala komisija sicer pred morebitno sprožitvijo postopka pridobiti še ustrezno dokumentacijo.

Po tem, ko je prejšnji teden odmeval primer spornega političnega kadrovanja , je danes Planet TV poročal o novem spornem primeru, tokrat v zvezi z ministrico za infrastrukturo.se je osebno vmešala v odprt razpis za direktorja sistemskega operaterja distribucijskega električnega omrežja SODO. Na televiziji problematizirajo npr. avgustovski vladni sklep, po katerem nadzorniki za imenovanje direktorja potrebujejo soglasje pristojnega ministra in vlade.Na televiziji so spomnili, da je bil razpis za direktorja, družbo trenutno vodi, javno objavljen 2. avgusta, že takrat pa je po njihovih informacijah ministrica skušala prek predsednice nadzornega svetapreklicati razpis, a ji to ni uspelo.Čeprav je direktorja do zdaj samostojno imenoval nadzorni svet na podlagi javnega razpisa, kar je npr. predvideno tudi v aktu o ustanovitvi sistemskega operaterja prenosnega električnega omrežja Eles, pa je vlada nato sredi odprtega razpisa, to je 14. avgusta, na dopisni seji sprejela spremembo akta o ustanovitvi družbe SODO.Kot so ob tej spremembi zapisali na ministrstvu za infrastrukturo, je glede na pomembnost 100-odstotno državne družbe SODO, ki deluje izključno v javnem interesu, njegova dejavnost pa je bistvena za ohranitev ključnih družbenih in gospodarskih dejavnosti v državi, primerno, da ima tudi ustanovitelj in 100-odstotni lastnik pri imenovanju oziroma razrešitvi direktorja družbe določene pravice.Vlada je zato v vlogi skupščine družbe potrdila spremembo akta o ustanovitvi, tako da po novem soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja družbe daje vlada kot skupščina, in sicer na podlagi soglasja ministrstva, pristojnega za energijo, torej ministrstva za infrastrukturo.S tem naj bi se še dodatno zagotovilo, da bodo naloge poslovodstva izvedene strokovno in s podporo in zaupanjem vseh organov družbe.Kot so razkrili na Planet TV, se je le dva dni po tej spremembi, 16. avgusta, na odprt razpis ob aktualnem direktorju Vodušku prijavil še protikandidat.Zaporedje dogodkov po oceni televizije jasno kaže, da je ministrica v razpis posegla z namenom, da umakne aktualnega direktorja in na čelo družbe SODO postavi svojega kandidata.V to smer naj bi govorilo tudi to, da je vlada kot skupščina družbe prav danes odpoklicala nadzornikaki naj se s takim početjem ne bi strinjal, in namesto njega za obdobje do 13. maja 2023 imenovala, generalnega direktorja za energijo na ministrstvu za infrastrukturo.Na ministrstvu za infrastrukturo so v odgovorih, poslanih POP TV, spomnili, da je akt o ustanovitvi spremenila vlada, in ne ministrstvo, ki je samo podalo predlog.Dodali so, da tudi danes ostaja ureditev, ko direktorja imenuje in odpokliče nadzorni svet na podlagi javnega razpisa. Vse postopke in izbor direktorja tako še vedno vodi in je zanje odgovoren nadzorni svet, vlada pa imenovanju ob pridobitvi soglasja ministrstva prižge zeleno luč.