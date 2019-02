FOTO:Bratuškove padec podpore niti približno ne skrbi

Gibanje podpore stranki SAB.

Ljubljana – »Mislim, da so me člani SAB za ponoven mandat na čelu stranke predlagali, ker so zadovoljni s preteklimi dosežki in pričakujejo, da bomo pod mojim vodstvom nadaljevali trend in dosegli spremembe pri pokojninah, zdravstvu in splošni izboljšavi delovanja naše države,« je na vprašanje Dela, kako razume, da je edina kandidatka za predsednico, odgovorila, ki bo na kongresu v izvolitev predlagala tudi štiri podpredsednike, največ, kar jih dovoljuje statut stranke. Sedanja podpredsednika sta vodja poslanske skupineter poslanec, ki je moral na zahtevo predsednika vlade Marjana Šarca zapustiti funkcijo kohezijskega ministra. Kdo so kandidati za podpredsednike in ali bo med njimi tudi Bandelli, včeraj v SAB niso želeli razkriti.Na kongresu poleg svojih članov pričakujejo tudi predstavnike drugih koalicijskih partnerjev in nagovore predstavnikov evropske liberalne družine (Alde), ki je v minulih tednih SAB, SMC in LMŠ – kot se je izkazalo ta teden, ko se je prvak LMŠ Šarec odločil za samostojen nastop – neuspešno nagovarjala k skupnem nastopu na evropskih volitvah. Stranki SAB in SMC, ki se na evropske volitve podajata prvič, se bosta zdaj poskušali za skupni nastop uskladiti sami.Po lanskih parlamentarnih volitvah SAB zaznava padec podpore, a Alenka Bratušek odgovarja, da je to niti malo ne skrbi, saj je prepričana, da volivci opazijo rezultate njihovega dela, da to cenijo, in da je SAB prav zaradi odgovornega odnosa do njih danes tu, kjer je. Na zadnji parlamentarnih volitvah je SAB s 5,11 odstotka glasov in petimi poslanskimi mandati dosegla boljši rezultat kot na volitvah junija 2014, ki so potekale le šest tednov po ustanovnem kongresu. V državni zbor se je stranka, ki je nastala po odcepitvi Alenke Bratušek in njenih podpornikov iz Pozitivne Slovenije, prebila s 4,38 odstotka glasov in dobila štiri mandate. Poslanska skupina SAB je sicer nato kmalu razpadla, saj sta izstopila takokot. V absolutnih številkah je v drugo, čeprav so ji javnomnenjske ankete v času med volitvami kazale na zelo nizko podporo, SAB prejela 7199 glasov podpore več.​V ponovnem mandatu na čelu stranke Alenka Bratušek pravi, da bo znotraj koalicije dosledno opozarjala na dogovorjeno v koalicijski pogodbi, predvsem na primerno ureditev izplačevanja letnega dodatka upokojencem in na zvišanje odstotka za odmero pokojnin. »V pogodbi smo se natančno dogovorili, da bomo to uredili že leta 2019, pa je bilo za druge vladne stranke to le mrtva črka na papirju,« je dejala predsednica SAB, ki pravi, da si res ne želi, da bi šel mimo mandat še ene vlade, ne da bi se zadeve v zdravstvu uredile. Prioritete stranke pa so po njenem mnenju še na področjih, ki jih vodijo njihovi ministri.