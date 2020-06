Brazilija znova podrla rekord v številu na novo potrjenih okužb

7.10 Brazilska vlada vztraja, da je stanje pod nadzorom



Število na novo potrjenih okužb s koronavirusom je bilo v Braziliji v torek znova rekordno visoko. Po navedbah tiskovne agencije Reuters so zabeležili 34,918​ novih primerov in 1,282​ smrti med obolelimi za boleznijo covid-19, zaradi česar se je skupno število smrti med okuženimi povzpelo na 45,241, skupno število potrjenih primerov v državi pa se giblje okrog številke 930.000​. Ne glede na statistiko je Walter Braga Netto, vodja kabineta predsednika Jairja Bolsonara, sporočil, da je koronakriza v državi pod nadzorom, pri čemer se je skliceval na podatke o številu smrti na milijon prebivalcev, ki da so nižji kot marsikje po Evropi (po podatkih portala Worldometers imata višje število smrti na milijon prebivalcev med drugim Italija in Španija).



6.55 Kitajska nadaljuje s ponovnim uvajanjem restriktivnih ukrepov



V Pekingu še naprej potrjujejo nove okužbe s koronavirusom. Včeraj so jih potrdili 31, zaradi stanja v kitajski prestolnici – spomnimo, virus se je tam razširil iz tržnice z živili Xinfadi, ki je veliko večja od wuhanske – pa ukrepe se preprečevanje širjenja novega koronavirusa ponovno sprejemajo tudi v drugih delih Kitajske. Delno avtonomni Macau je, na primer, obvezno dvotedensko karantenno uvedel za vse, ki so bili v zadnjih 14 dneh v Pekingu, v provinci Heilongjiang na severovzhodu Kitajske pa uvajajo 21-dnevno karanteno za tiste, ki prihajajo iz bolj ogroženih območji prestolnice. Obenem so zamejili tudi potovanja iz Pekinga; tuji mediji poročajo o občutnem zmanjšanju letov na glavnih letališčih.