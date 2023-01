Brecelj želi odkriti, kdo si ne želi sprememb v zdravstvu

Danijel Bešič Loredan je maja lani med zaslišanjem za ministrski položaj pred parlamentarnim odborom za zdravstvo dejal, da bo Strateški svet za prenovo zdravstvenega sistema pro bono vodil Dorjan Marušič, ki bo moral v 12 mesecih pripraviti vizijo in strategijo razvoja zdravstvenega sistema. »Na podlagi tega se bo začel pisati nov sistemski zakon, ki ga želimo imeti spisanega do spomladi leta 2024,« je povedal takrat.

Prvega oktobra lani je kot strokovno posvetovalno telo ministra za zdravje res nastal strateški svet. Namesto nekdanjega ministra za zdravje Marušiča je vodenje prevzela Tjaša Sobočan, zaposlena v Službi Vlade za digitalno preobrazbo, člani pa so bili poleg Marušiča še Erik Brecelj iz Onkološkega inštituta, dr. Grega Strban iz ljubljanske Pravne fakultete, državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Azra Herceg, samostojna podjetnica mag. Dolores Kores, dr. Boris Zgrablić z ministrstva za zdravje, poslanka Lucija Tacer in dr. Valentina Prevolnik Rupel iz Inštituta za ekonomska raziskovanja.

Po vzoru delovne skupine za blažitev draginje

Po dobrih treh mesecih od ustanovitve Strateškega sveta, ki je že pripravil osnutek reformnega dokumenta, je padla odločitev o ustanovitvi delovne skupine za zdravstvo, ki bo bedela nad pripravo zdravstvene reforme, neposredno pa jo bo koordiniral predsednik vlade Robert Golob. Ureditev zdravstvenega sistema je namreč ena glavnih prioritet predsednika vlade in vlade v prihodnjih dveh letih, so ob tem sporočili iz urada vlade za komuniciranje (Ukom). Skupina bo delovala po vzoru delovne skupine za blažitev draginje, ki je zadnje pol leta na tedenski ravni intenzivno pripravljala in usklajevala ukrepe za premagovanje energetske in prehranske draginje, so pojasnili na Ukomu.

Kot so navedli, bodo v delovni skupini sodelovali ministri za zdravje, finance in javno upravo s ključnimi predstavniki strokovnih služb in predstavniki službe vlade za digitalno preobrazbo. Kot je razumeti, bodo tej skupini pripojili naveden Strateški svet, katerega vodenje bo prevzel kirurg Erik Brecelj. Ta je potrdil, da se je na povabilo ministra za zdravje Bešič Loredana odločil prevzeti vajeti.

Kdo vse bo v svetu, še ni znano, povabljeni pa bodo vsi, ki so bili člani do zdaj, je slišati. Brecelj je dodal, da se je za ta korak odločil, ker želi iz prve roke izvedeti, kdo v zdravstvu vedno poskrbi, da se nič ne premakne iz mrtve točke. »Ko bom to izvedel, bom obvestil javnost.«