    Slovenija

    Breda Jelen Sobočan: Gre za razprodajo mentalnega zdravja

    »Politika govori, da upošteva stroko, ravna pa povsem drugače, odloča po navdihu ali simpatijah ali koristih,« je kritična psihiatrinja.
    Strokovnjaki v zdravstvu ponavljajo, da je predlog škodljiv, zlasti za najbolj ranljive. FOTO: Voranc Vogel
    Strokovnjaki v zdravstvu ponavljajo, da je predlog škodljiv, zlasti za najbolj ranljive. FOTO: Voranc Vogel
    R. I.
    7. 11. 2025 | 08:43
    7. 11. 2025 | 08:56
    2:37
    »Politika govori, da upošteva stroko, ravna pa povsem drugače, odloča po navdihu ali simpatijah ali koristih,« je bila o zakonu o psihoterapevtski dejavnosti kritična psihiatrinja Breda Jelen Sobočan.

    »Namesto strokovnega dialoga imamo populizem, nasprotujoča si sporočila in interese posameznikov, ki so zakon pisali zase. Gre za razprodajo mentalnega zdravja,« je v Delovem članku, kjer smo pisali o tem, da strokovnjaki v zdravstvu zagovarjajo ločnico med zdravljenjem in svetovanjem v stiski, dejala Sobočanova.

    Državni svet je zakon o psihoterapevtski dejavnosti konec oktobra zavrnil z vetom zaradi številnih pripomb zdravstvene stroke glede vključitve psihoterapije v zdravstveni sistem in neurejenosti rešitve, a DZ ga je včeraj znova potrdil.

    Zakon uvaja Zbornica psihoterapevtov Slovenije, ki bo vodila register, podeljevala in odvzemala licence ter izvajala strokovni nadzor.

    PREBERITE TUDI: Najagresivnejše lobiranje tega mandata

    Državni sekretar Denis Kordež je poudaril, da zakon ni namenjen zdravstvenim delavcem ali izobraževalnim ustanovam, temveč uporabnikom, ki bodo s tem bolj zaščiteni pred nestrokovnimi praksami. Določeni so izobrazbeni pogoji, nadzor, sankcije ter pogoji za pridobitev licence – med drugim 650 ur prakse, supervizija in strokovni izpit.

    Ministrica Valentina Prevolnik Rupel je dodala, da bo članstvo v zbornici obvezno, psihoterapevtska dejavnost pa bo postala dostopnejša v okviru zdravstvenega sistema.

    Del poslancev je do zakona kritičen. Mojca Šetinc Pašek (SD) opozarja na možen konflikt interesov pri pripravi zakona, ker je v delovni skupini sodelovala psihiatrinja Mojca Zvezdana Dernovšek, zdaj dekanja nove fakultete za psihoterapijo. Lucija Tacer Perlin (Svoboda) pa zakon podpira, saj meni, da ljudje pomoč nujno potrebujejo, nasprotni interesi pa želijo področje ohraniti neurejeno.

    Strokovnjaki v zdravstvu ponavljajo, da je predlog škodljiv, zlasti za najbolj ranljive.

     

    Novice  |  Slovenija
    Zdravstvo

    Psihoterapija razdelila stranke, zakon ob podpori Svobode in NSi sprejet

    Zaradi vzdržane večine potrdili zakon o psihoterapiji.
    Barbara Eržen 23. 10. 2025 | 21:52
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Oster boj glede zakona o psihoterapiji

    Psihoterapevti pozivajo k sprejemu. Bo glasov dovolj?
    Barbara Eržen 22. 10. 2025 | 17:40
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Psihoterapija

    Spet pozivi za ustavitev zakona o psihoterapiji

    Strokovnjaki v zdravstvu zagovarjajo ločnico med zdravljenjem in svetovanjem v stiski.
    Barbara Hočevar 20. 10. 2025 | 18:28
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Oškodovanje upnikov

    Sodba padla malo pred zastaranjem

    Urško Jurkovič so obsodili na 18-mesečno pogojno kazen.
    Aleksander Brudar 5. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Romi

    Maja Regina: Poroke mladoletnih niso del kulture, pač pa posledica revščine

    Romska družba je odsev družbe kot celote, poudarja učiteljica, ki že vrsto let dela z Romi. »Tudi mi bomo morali storiti korak naprej.«
    Simona Bandur 6. 11. 2025 | 11:10
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš o napetostih na Dolenjskem: »Slovenija je na tem, da poči«

    Žerdin in Markeš sta v ospredje postavila volitve v New Yorku, pobudo Inštituta 8. marec, situacijo na Dolenjskem in sodno odločitev glede vdora v prostore RTV.
    5. 11. 2025 | 16:16
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Trump zahteval pokop filibustra, a se mu upirajo celo republikanci

    Torkove volitve so pokazale, da večinska javnost za ustavitev delovanja vlade ne krivi levice.
    Barbara Kramžar 7. 11. 2025 | 02:20
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Pokojnina bo verjetneje višja, če bomo pogumnejši

    Pri plemenitenju denarja za bolj oddaljene cilje preredko izbiramo dolgoročno donosnejše produkte.
    Milka Bizovičar 6. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Prijave so že odprte: v živo spoznajte letošnje prejemnike prestižnih priznanj

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Poglejte, kdo so nominiranci za letošnje Delove podjetniške zvezde

    Za svoja favorita v kategoriji malih in srednjih podjetij ter v kategoriji velikih podjetij lahko do vključno 9. novembra na spletu glasujete tudi bralci.
    Marjana Kristan Fazarinc 3. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Razvijajo mikroorganizme za trajnostne produkte

    Acies Bio je razvojno-raziskovalno podjetje, ki vse večji poudarek daje industrijski proizvodnji.
    Nejc Gole 30. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Novice  |  Svet
    ZDA

    Kaos na ameriškem nebu: Zaradi blokade prisilno ukinjajo na tisoče poletov

    Zvezna uprava za letalstvo uvaja postopne reze na 40 ključnih letališčih, saj kontrolorji letenja delajo brez plač in opozarjajo na varnostna tveganja.
    7. 11. 2025 | 09:31
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Liga NFL

    Po sedmih mesecih na begu zaradi poskusa umora aretiran zvezdnik lige NFL

    Antonio Brown je bil pred desetletjem eden najboljših igralcev v ligi NFL, a tudi vedno težavna osebnost, ki je zdaj v resnih težavah v Dubaju.
    7. 11. 2025 | 09:30
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Intervju

    Žan Papič: To sem spoznal ob drugem odhodu na zdravljenje v Idrijo

    Iskren, duhovit in globok: komik Žan Papič o humorju, duševnih stiskah, ljubezni in ciklih življenja, ki ga vedno znova vračajo na oder.
    Teja Roglič 7. 11. 2025 | 09:19
    Preberite več
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Beseda ni konj

    Rotovnik: To, kar se je zgodilo z Dramo, je zgodovinski zdrs kulturne politike

    Kljub temu pa »gradbenih strojev na lokaciji, kjer bo stal novi Nuk, tudi še ni ne videti ne slišati«.
    7. 11. 2025 | 09:11
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Hud požar

    V požaru poškodovani dve stanovanji, gmotna škoda velika

    Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in ugotavljanje vzroka požara.
    7. 11. 2025 | 09:11
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Intervju

    Žan Papič: To sem spoznal ob drugem odhodu na zdravljenje v Idrijo

    Iskren, duhovit in globok: komik Žan Papič o humorju, duševnih stiskah, ljubezni in ciklih življenja, ki ga vedno znova vračajo na oder.
    Teja Roglič 7. 11. 2025 | 09:19
    Preberite več
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Beseda ni konj

    Rotovnik: To, kar se je zgodilo z Dramo, je zgodovinski zdrs kulturne politike

    Kljub temu pa »gradbenih strojev na lokaciji, kjer bo stal novi Nuk, tudi še ni ne videti ne slišati«.
    7. 11. 2025 | 09:11
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Hud požar

    V požaru poškodovani dve stanovanji, gmotna škoda velika

    Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in ugotavljanje vzroka požara.
    7. 11. 2025 | 09:11
    Preberite več
