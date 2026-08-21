Miha Brejc svetuje opoziciji, da naj ne gre v referendum o Stevanoviću

Opozicijske stranke Svoboda, SD in Levica so včeraj napovedale, da bodo vložile predlog za posvetovalni referendum, da državni zbor iz mesta predsednika razreši Zorana Stevanovića. »Ampak če bi jim jaz lahko svetoval, bi rekel, da naj tega ne delajo,« je v Delovem studiu povedal Miha Brejc.

Poleg tega pojasnjuje, zakaj je bila peticija za odstop predsednika državnega zbora umaknjena. Po njegovih besedah je prišlo do nenavadnega navala vnosov iz tujine, zaradi česar je akcija izgubila verodostojnost, kljub temu pa poudarja, da je bil odziv javnosti izjemen. Za vdor sumi izraelske paraobveščevalce Black Cube.

Brejc sumi, da je bil pritisk na peticijo povezan z interesi, ki niso želeli nadaljnjega naraščanja podpore, hkrati pa opozarja na širše vprašanje vpliva afere Black Cube in blokad pri njenem razčiščevanju. Prepričan je, da bi morala politika pokazati več odločnosti pri zahtevi po preiskavi in odgovornosti.

V pogovoru kritizira tudi ravnanje predsednika parlamenta in razmere v slovenski politiki. Dotakne se še vprašanja Stevanovićevega obiska Moskve, in dogajanja okoli predsednice republike Nataše Pirc Musar, pri čemer večkrat opozori na nevarnost političnih in obveščevalnih manipulacij.

Celotni pogovor z Brejcem bo objavljen jutri ob 5. uri zjutraj.