Brejc: Stevanović bo iz državnega zbora naredil balkansko krčmo

Kakor smo že poročali, je nekdanji vidni član SDS in nekdanji minister Miha Brejc po spletnem napadu s spletne strani umaknil obrazec za zbiranje podpisov pod peticijo za odstop predsednika DZ Zorana Stevanovića. Skupaj so zbrali več kot 64.799 podpisov. Brejc opozicijske in neparlamentarne stranke zdaj prosi za pomoč pri zbiranju klasičnih podpisov na stojnicah. Brejc je pojasnil, da so zaznali nenaden vnos več tisoč podpisov iz Izraela in Indije. Zagotovil je, da so vse zbrane podpise preverili, podvojene in očitno neveljavne vnose pa odstranili. Miha Brejc, ki je iz SDS izstopil leta 2012, je podpise začel zbirati v ponedeljek. Meni namreč, da predsednik DZ Stevanović s svojim ravnanjem povzroča veliko škodo Sloveniji. Prvotni cilj je bil zbrati 10.000 podpisov, a je bil hitro ...