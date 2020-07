Breme reševanja prevoznikov na plečih dijakov in študentov

Neveljavne veljavne vozovnice

Varčevanje na plečih najranljivejših

Medtem ko ministrstvo za infrastrukturo na vse pretege razglaša uvedbo brezplačnih medkrajevnih vozovnic za upokojence, vojne veterane, imetnike evropske invalidske kartice in vse starejše od 65 let, so študentom in dijakom, skupini, ki jo je zaradi prekarnih zaposlitev in pešanja gospodarstva med epidemijo prizadelo najhuje, po tiho ukinili subvencioniranje vozovnic čez poletje. Subvencionirane vozovnice integralnega javnega potniškega prometa (IJPP) študentov in dijakov so bile doslej vsa leta samodejno brezplačno podaljšane čez poletne mesece. 30. Junija je IJPP, ki deluje pod okriljem ministrstva za infrastrukturo, na svoji spletni strani objavil novico, da »zaradi finančnega izpada na področju javnega potniškega prometa, ki je zaradi virusa COVID-19 posledica dvomesečne prepovedi izvajanja prevozov, v mesecih julij in avgust 2020 ne bo izvedeno brezplačno podaljšanje veljavnosti subvencioniranih vozovnic za dijake študente.«Obvestilo je bilo na razmeroma malo obiskanem spletnem mestu objavljeno le dan pred tem, ko so proti vsem pričakovanjem vozovnice prenehale veljati. Koliko neljubih presenečenj in zagat bo dijakom in študentom to povzročilo v prihodnjih dneh, lahko le ugibamo.A zagat s tem še ni konec. Vozovnice IJPP namreč lahko združujejo več drugih vozovnic, med njimi denimo tudi vozovnico Ljubljanskega potniškega prometa (LPP), Urbano. LPP bo tudi letos kljub upadu prihodkov zaradi koronavirusa subvencionirane vozovnice dijakov in študentov avtomatično podaljšal čez poletna meseca, vendar pa študentje in dijaki, ki LPP uporabljajo preko vozovnice IJPP, svojih vozovnic ne bodo mogli uporabiti, saj bodo vozovnice IJPP neveljavne.Danes je LPP na svoji spletni strani objavil obvestilo, da se »dijaki in študentje, ki imajo veljavno mestno vozovnico, lahko vozijo tudi julija in avgusta kljub temu, da bodo opozorjeni (pisk in rdeči križec na validatorju), da vozovnica ni veljavna. Kontrolorji in vozniki so o tem obveščeni.« Takšna rešitev bi lahko povzročila nekaj zmede, a rešuje vsaj del tegob, ki jih je študentom in dijakom povzročila odločitev ministrstva za infrastrukturo.Študentka Maruša, ki je ostala brez možnosti potovanja v Ljubljano z železnico, je nad odločitvijo ministrstva zgrožena. »Storitve zaradi virusa nisem mogla koristiti od polovice marca do polovice maja, sedaj pa je ne bom mogla niti julija in avgusta. Pričakovala bi, da mi bodo karto zaradi situacije za dva meseca podaljšali, ne pa da mi bodo odvzeli ugodnost, ki je bila obljubljena ob nakupu,« je dejala za Delo. Opozarja, da gre za zavajanje potrošnikov, hkrati pa bo ukrep mlade odvrnil od uporabe že tako slabega javnega prevoza. Tudi njena kolegica, ki želi ostati neimenovana, je poudarila, da ji nakup nove mesečne vozovnice, ki jo nujno potrebuje, predstavlja izjemno hud in nepričakovan strošek.Na stisko mladih je opozorila stranka Levica, ki ukinitvi brezplačnih poletnih vozovnic za mlade ostro nasprotuje. »Način, na katerega odgovorni na ministrstvu in prevozniki rešujejo problem je nedopusten – breme reševanja prevoznikov namreč prenašajo na študente in dijake, uporabnike javnega potniškega prometa. Ali bo država omogočila za dijake in študente potnike poleti brezplačni javni prevoz ali ne, je politična odločitev. Zato v Levici od ministrapričakujemo, da bo zagotovil brezplačni javni prevoz za dijake in študente v času poletnih mesecev,« so zapisali.Odzvala se je tudi Študentska organizacija Slovenije (ŠOS), ki je na svoji spletni strani zapisala, da je na ministrstvo že prejšnji teden poslala poziv, a odgovora nanj še ni prejela. Organizacija ministra poziva naj »ukrep umakne ter dijakom in študentom tudi letos, ko je to še toliko bolj pomembno, omogoči brezplačno uporabo IJPP v juliju in avgustu.« Predsednik ŠOSpa je dejal, da so »mladi edina preostala ranljiva skupina, ki do brezplačnega potniškega prometa ni upravičena, kar je popolnoma nesmiselno.«