Brez avtomnonega novinarstva se družbi slabo piše

Poseganje v avtonomijo širi enoumje

»Svoboda tiska pomeni svobodo kritike in nasprotovanja.« George Orwell



S tem, ko je vlada Janeza Janše zaprla vrata novinarskih konferenc, ni le prisilila novinarjev, da vprašanja postavljajo na daljavo, temveč je med epidemijo otežila tudi novinarsko kritiko.

Izkrivljanje podobe slovenskih medijev

Težnje po podreditvi javne TV

Ob objavi zapisa predsednika vladeVojna z mediji in tudi sicer vse pogostejših diskreditacija in napadih predstavnikov oblasti na medije, novinarje in njihovo delo, s katerimi politični predstavniki kritično znižujejo standarde javnega diskurza, na Katedri zanovinarstvo Fakultete za družbene vede opozarjajo, da so oblike podrejanja s poniževanjem novinarjev in novinark z nastopom nove vlade postale del vsakdana.Poseganje v avtonomijo novinarskega poklica oži svobodo izražanja in namesto demokratičnega političnega komuniciranja širi enoumje, so zapisali v izjavi, pod katero se je podpisalo osem rednih in izrednih profesorjev (akad. red. prof. dr., red. prof. dr., red. prof. dr., izr. prof. dr., izr. prof. dr., doc. dr., doc. dr., doc. dr.Čeprav so politična oblast in kapital v zadnjih treh desetletjih vztrajno poskušali vplivati na uredniško odločanje, o čem naj novinarke in novinarji pišejo in kako, so se pritiski v zadnjih letih okrepili še s sovražnim govorom, poniževanji na internetnih družbenih omrežjih, predvsem urednic in novinark, ter z ustanavljanjem strankarskih medijev, ki razširjajo v novice preoblečeno politično propagando. Z nastopom nove vlade še toliko bolj, predvsem z zlorabo državnih institucij in njihovih kanalov komuniciranja, pravijo na katedri zanovinarstvo. S tem, ko je zaprla vrata novinarskih konferenc, je vlada ne le prisilila novinarje, da vprašanja postavljajo na daljavo, temveč je med epidemijo otežila tudi novinarsko kritiko.Ko je poslala pismo Svetu Evrope in na uradnih straneh objavila zapis Vojna z mediji, vlada ni izkrivljala le podobe slovenskega medijskega okolja, temveč tudi veljavo novinarstva kot dejavnosti z javno odgovornostjo, opozarjajo v katedri za novinarstvo. S tem, ko je ministrstvo za kulturo sporočilo, da ne more zagotoviti denarja že zaključenega razpisa za sofinanciranje programskih vsebin medijev, pa je vlada pokazala brezbrižnost do obstoja nekaterih lokalnih in regionalnih medijev.Ko je predsednik vlade Janša objavljal na internetnih družbenih omrežjih, je ne le sporočal zaposlenim na javni radioteleviziji, da jih je »preveč« in da so »predobro plačani«, razširjal objave, ki si zamišljajo odpravo RTV prispevka, ter žalil predvsem urednice in novinarke, temveč je tudi pokazal težnje po podrejanju in preobražanju javnega medijskega servisa.A kot opozarjajo podpisniki izjave, se je me epidemijo še enkrat več potrdilo, da je poklicno novinarstvo ključno za informiranje državljank in državljanov o zadevah življenjskega pomena ter razkrivanje nepravilnosti, ki jih nosilci politične in ekonomske moči poskušajo prikriti. »Če v prizadevanjih za avtonomno in odgovorno novinarstvo kot družba ne bomo uspešni, bo to pogubno – ne le za novinarstvo, temveč tudi za javno življenje,« opozarjajo v katedni za novinarstvo.