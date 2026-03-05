Poklicnim gasilcem je prekipelo: brez dogovora gredo 18. marca v stavko

V Sindikatu poklicnega gasilstva Slovenije (SPGS) so se odločili, da bodo 18. marca začeli stavkati, če do takrat pogajanja z vlado ne bodo uspešna. Čeprav so se še predstavniki SPGS v sredinem popoldnevu na obrambnem ministrstvu srečali z ministrom Borutom Sajovicem in so v pogovorih zbližali nekatera stališča, so po besedah generalnega sekretarja Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije Davida Švarca še daleč od sklenitve kolektivne pogodbe oziroma njenega normativnega dela.

Sredin sestanek z obrambnim ministrom Borutom Sajovicem za poklicne gasilce ni prinesel želenega napredka. FOTO: Blaž Samec

Kot pojasnjuje Švarc, v gasilskem sindikatu niso vedeli, da se sočasno na stavko pripravlja tudi Policijski sindikat Slovenije (PSS), ki jo je napovedal za ponedeljek. Napoved stavke poklicnih gasilcev pa Švarc utemeljuje z zastojem v pogajanjih.

»Pred pol leta smo mislili, da smo pri koncu pogajanj.« Sprva so čakali, nato so februarja pozvali predsednika vlade Roberta Goloba k ukrepanju; takrat so sami sindikalisti razkrili, da na ministrstvih niso bili zadovoljni z določenimi vsebinami.

Država je namreč izrazila pomisleke glede odstopanj od sprejetih vladnih pogajalskih izhodišče, nadalje vsebine, ki zaradi zakona ne morejo biti predmet dogovora v kolektivni pogodbi, ter izjeme od primerljivih dejavnosti v javnem sektorju.

Stavka bo organizirana tako, da ne bo ogrožala varnosti in zdravja ljudi ter premoženja in da bo omogočala nemoteno nadaljevanje dela po njenem zaključku. Marko Jakac, podpredsednik Policijskega sindikata Slovenije

To je druga stavka javnih uslužbencev, ki je bila napovedana ta teden: 12. marca je stavko napovedal PSS, ki po besedah njegovega sekretarja Igorja Ručigaja združuje več kot 5000 članic in članov ter je reprezentativen sindikat policije in notranjega ministrstva. Zahtevajo sklenitev aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost javnega reda in varnosti, kjer bi med drugim ovrednotili karierno lestvico policistov.

Policijski sindikat Slovenije je stavko za svojih 5000 članic in članov napovedal v ponedeljek. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

»Pogajanja o tem aneksu trajajo že več kot leto dni in ne dajejo rezultatov,« je odločitev za stavko v ponedeljek utemeljil podpredsednik PSS Marko Jakac. Namesto Sajovica pa so policisti na pogajanjih pogrešali notranjega ministra Branka Zlobka.

PSS opozarja, da je kader zaradi podhranjenosti izčrpan: »Stavka bo organizirana tako, da ne bo ogrožala varnosti in zdravja ljudi ter premoženja in da bo omogočala nemoteno nadaljevanje dela po njenem zaključku,« navaja Jakac.

Z ministrstva za notranje zadeve so sicer po napovedi stavke poudarili, da so pogajanja s policijskima sindikatoma prinesla konkreten napredek, odprta vprašanja pa bi se reševala v nadaljnjem socialnem dialogu: »Glede na vse navedeno je še toliko bolj nerazumljivo, da se v trenutku, ko so na mizi konkretni rezultati pogajanj in ko so bile sprejete tudi pomembne zakonodajne izboljšave za policijo, posega po napovedi stavke,« navajajo z notranjega ministrstva, kjer so napoved stavke v PSS označili »kot neutemeljeno in neodgovorno zaostrovanje razmer«.