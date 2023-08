Brez dogovora se ne odpravljajte na pomoč

»Primerno vremenu in intervenciji se stanje izboljšuje, ne morem pa reči, da se normalizira. Veliko območij je še pod nanosi naplavin, ki jih čistimo z vsemi razpoložljivimi silami, tudi s prostovoljci,« je včeraj ob napovedi dveh vladnih uredb dejal Srečko Šestan, poveljnik Civilne zaščite RS.

Zaradi neverjetnega odziva ljudi in povsod prisotne želje, da bi pomagali, je na poziv civilne zaščite vlada včeraj izdala uredbo, ki bo v delu koroške regije (Črni na Koroškem in Mežici) in v zahodnoštajerski regiji (Solčavi, Lučah in Mozirju ter naselju proti Ljubnemu ob Savinji) že od danes omejila gibanje. Na omenjenih točkah bodo policisti preverjali vse, ki bodo želeli vstopiti na območje, in če ne bodo imeli ustreznih dokumentov in napotitev, jih bodo preusmerili drugam.

Da bi bilo za vse najbolj koristno, da bi se prijavili prek aplikacije Poplave 2023, je poleg policije pozval tudi Srečko Šestan: »Kajti vsi naenkrat ne moremo pomagati. Bo pa še veliko dni, ko bomo lahko.« FOTO: Dejan Javornik

Drugod nadzora ne bo, a Šestan in tudi policija vseeno prosita, naj ljudje ne hodijo na teren, ne da bi bili dogovorjeni z občinami, gasilci, humanitarnimi organizacijami, sorodniki, prijatelji ali znanci, pri katerih bodo delali. »Zahvala vsem tistim, ki pomagajo, ki so in bodo pomagali. Naša naloga pa je, da poskrbimo za varnost. Cilj uredbe, ki omejuje gibanje na določenih območjih, je, da naredimo vse za to, da bodo vsi, ki bodo v teh dneh pomagali, varni, čeprav se zavedamo, da stoodstotne varnosti ni. Določili smo območja, ki so nevarna zaradi poplav in same intervencije, kajti tam so tovornjaki, težka mehanizacija, voda, blato in možnost plazov. Da ne bi koga izpostavljali nevarnosti, moramo zagotoviti red in optimalno število ljudi na deloviščih,« je sklepe predvčerajšnje seje operativnega štaba civilne zaščite povzel Šestan.

Opozorilo tudi za Kamnik

Policija je opozorila tudi na nevarnosti na območju Kamnika. Tam sta gibanje in delo predvsem zaradi porušenih objektov, plazov in neprevoznih cest še zelo nevarni, zato ljudem odsvetujejo, da bi se sami odpravljali tja. »Veliko cest in območij, predvsem na območju Kamnika, je še vedno težko prevoznih ali nedostopnih, predvsem v smeri Velike planine in Kamniške Bistrice, kamor še vedno množično poskušajo dostopati turisti, ki ne upoštevajo cestne signalizacije. Zaprtih in neprevoznih je tudi več lokalnih cest na tem območju. Še vedno sta zaprta most čez Soro pri Šeškovi cesti in podvoz Medvode –​ Goričane. Preveč prometa na že tako težko prevoznih območjih namreč še bolj ovira zagotavljanje pomoči in povzroča pri tem nepotrebne zamude.«

»Ko izvajate sanacije na teh območjih, se dobro opremite z zaščitnimi sredstvi in upoštevajte nasvete pristojnih služb, saj so tu voda, blato in druge naplavine močno onesnaženi. Prav tako se hitro zgodi nesreča pri premikanju težkih, nestabilnih, porušenih delov stavb in opreme, teren pa je spolzek in poln ovir,« še opozarjajo.

Prostovoljcev, hrane in vode je dovolj

Šestan je obenem prosil ljudi, naj ne zbirajo in ne prinašajo več vode in hrane: »Lepo vas prosim, dajmo to zaustaviti. Bojim se, da bo živilom potekel rok trajanja. Če nimate kam z njimi, jih podarite Rdečemu križu in Karitas.« Ti organizaciji namreč vsak dan razdeljujeta pakete pomoči več kot sto tisoč socialno ogroženim posameznikom in družinam.

Rdeči križ je že od včeraj na terenu, kjer potekajo delovne akcije, skrbi za prisotnost ekipe prve pomoči ter prizadetim v ujmi zagotavlja tudi psihosocialno pomoč. Prostovoljcev pri Rdečem križu in Karitas te in prihodnje dni ne potrebujejo več. V Karitas, kot pojasnjujejo, akcije vodijo v Koordinacijskem centru Slovenske karitas. Delujejo tako, da vsak dan opravijo poizvedbe po terenu ter v sodelovanju s civilno zaščito koordinirajo prostovoljce in delovišče. »Po opravljeni poizvedbi v naši bazi prijavljenim več kot 1700 posameznikom pošljemo pozive, naj se prijavijo na določeno lokacijo. Akcije potekajo tako, da se prostovoljci zberejo na vnaprej določenem mestu, kjer dobijo natančna navodila in so razporejeni na posamezna delovišča.« Če je mogoče, jim zagotovijo tudi prevoz. Civilna zaščita za prevoz do delovišč ne skrbi. Prav tako morajo biti prostovoljci samopreskrbni, torej morajo imeti primerno oblačilo, obutev, prenočišče itd.

Sanacija po poplavah bo dolgotrajna, zato bo priložnosti za pomoč še veliko. FOTO: Črt Piksi

Čeprav v tem trenutku prostovoljcev ne potrebujejo več, bo priložnosti za pomoč še veliko, zato naj to nikogar ne odvrne, da se ne bi prijavil. »V bazo se je mogoče prijaviti ves čas, saj ne vemo, koliko časa bo trajalo odpravljanje posledic,« pojasnjuje Mojca Kepic iz Karitas. »Trenutno sprejmemo vse, ki so fizično in psihično ustrezno pripravljeni. Potrebujemo predvsem prostovoljce za ves dan ali več dni. Zavedamo se, da je delo naporno in mnoge zgodbe se ljudi dotaknejo. Vsem prostovoljcem ponujamo možnost razbremenilnega pogovora.«

Policija opozarja na nepridiprave

Policija svari še pred nepridipravi, ki prežijo na prazne hiše. V dneh, ko so se razmere nekako umirile, so že zaznali več oseb, ki so hotele izkoristiti priložnost, in ljudi, ki so že tako ostali brez vsega, še dodatno okrasti. Zaznali so tudi klice na stacionarne telefone z različnimi izgovori, v katerih potencialni storilci preverjajo, ali je objekt zapuščen ali ne.

»Voda je v teh dneh iz hiš in drugih prostorov odnesla ogromno najrazličnejših predmetov. Ljudi pozivamo, da če najdejo vrednejše predmete ali morebiti dokumente, naj jih prinesejo na najbližjo policijsko postajo, kjer bomo poskušali najti lastnike. Ker se med najdenimi predmeti lahko znajde tudi kakšno orožje ali strelivo, pa opozarjamo, da se teh ne dotikate ali jih premikate, ampak o tem takoj obvestite policijo, saj so predmeti lahko poškodovani in tako še dodatno nevarni.«