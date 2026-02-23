  • Delo mediji d.o.o.
    Slovenija

    Brez elektrike še manj kot sto odjemalcev v Halozah

    Z odstranjevanjem posledic snegoloma konec tedna so imeli poleg Elektra Maribor precej dela tudi gasilci, cestne in komunalne službe ter civilna zaščita.
    Prostovoljni in poklicni gasilci so skupaj z drugimi pristojnimi službami odstranjevali podrta drevesa s cestišč, objektov, električnih in komunikacijskih vodov ter zagotavljali drugo nujno oskrbo prebivalcev. FOTO: Občina Cirkulane
    Galerija
    Prostovoljni in poklicni gasilci so skupaj z drugimi pristojnimi službami odstranjevali podrta drevesa s cestišč, objektov, električnih in komunikacijskih vodov ter zagotavljali drugo nujno oskrbo prebivalcev. FOTO: Občina Cirkulane
    STA
    23. 2. 2026 | 09:22
    23. 2. 2026 | 09:30
    2:30
    Terenske ekipe Elektra Maribor danes nadaljujejo odpravljanje težav po petkovi snežni ujmi na severovzhodu države, ki je močno poškodovala tamkajšnje distribucijsko omrežje. Kot je razvidno s spletne strani Elektra Maribor, jim je uspelo obnoviti oskrbo z elektriko skoraj vsem odjemalcem. Brez elektrike jih je še manj kot sto na območju Haloz.

    Po podatkih spletne strani Elektra Maribor je trenutno brez elektrike zaradi nenačrtovanega izpada še 42 odjemalcev na območju Gorenjskega Vrha in 36 odjemalcev na območju Pestik v občini Zavrč.

    Po snežni ujmi, ko je bilo na severovzhodu države nekaj časa brez elektrike celo več kot 70.000 odjemalcev, so se tako razmere večinoma normalizirale.

    Ker bodo v prihodnjih dneh potrebna še posamezna vzdrževalna dela, so občasno možni kratkotrajni napovedani izklopi, o katerih bodo uporabniki pravočasno obveščeni. FOTO: Elektro Maribor
    Ker bodo v prihodnjih dneh potrebna še posamezna vzdrževalna dela, so občasno možni kratkotrajni napovedani izklopi, o katerih bodo uporabniki pravočasno obveščeni. FOTO: Elektro Maribor
    Ekipe Elektra Maribor so bile ob podpori drugih elektrodistribucijskih podjetij, sistemskega operaterja Eles, gasilcev, civilne zaščite in pogodbenih izvajalcev na terenu tri dni.

    Kot so sinoči sporočili iz podjetja, so vse transformatorske postaje na srednjenapetostnem omrežju že uspešno vključene v omrežje in obratujejo, danes pa ekipe nadaljujejo sanacijo poškodb na električnem omrežju ter dokončno priključitev vseh uporabnikov. Ker bodo v prihodnjih dneh potrebna še posamezna vzdrževalna dela, so občasno možni kratkotrajni napovedani izklopi, o katerih bodo uporabniki pravočasno obveščeni.

    Z odstranjevanjem posledic snegoloma konec tedna so imeli precej dela tudi gasilci, na delu so bile cestne in komunalne službe, z dobavo električnih agregatov je posredovala civilna zaščita.

    Gasilci so posredovali v 242 primerih, aktiviranih je bilo 127 gasilskih enot. Največ dela so imeli na območju Maribora, Ptuja in Murske Sobote, nekaj tudi na območju Celja in Slovenj Gradca.

    Prostovoljni in poklicni gasilci so skupaj z drugimi pristojnimi službami odstranjevali podrta drevesa s cestišč, objektov, električnih in komunikacijskih vodov ter zagotavljali drugo nujno oskrbo prebivalcev.

    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Železnice

    Prenova železniške infrastrukture na Jesenicah za večjo hitrost

    Investicija v nadgradnjo logističnega vozlišča bo omogočila dvig hitrosti na 100 km/h ter obratovanje daljših, do 740-metrskih tovornih vlakov.
    Marjana Kristan Fazarinc 21. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Prihajajo že iz Indije, Bangladeša in Nepala (VIDEO)

    Že polovica gradbincev težko najde usposobljen kader na trgu dela. V podjetja privablja tudi specifično delovno okolje.
    Milka Bizovičar 20. 2. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

    Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
    Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

    Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
    Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več

    Novice  |  Svet
    Izredno vremensko stanje

    Newyorčani ujeti v snežnem neurju s sunki vetra do 100 kilometrov na uro

    Newyorški župan Zohran Mamdani je naročil zaprtje celotnega mestnega prometnega omrežja, razen za nujna potovanja.
    23. 2. 2026 | 10:13
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Huda poškodba

    Nesreča v Tamarju: s sankami trčila v 72-letno pohodnico in se odpeljala naprej

    Reševalci gorske reševalne službe Rateče so huje poškodovani ženski na kraju nesreče dali prvo pomoč in jo transportirali do Planice. Sankača še iščejo.
    23. 2. 2026 | 09:40
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    3000 točk naskoka

    Alcaraz po zmagi v Dohi dominira lestvico ATP, Sabalenka pa WTA

    Med Slovenci ni prišlo do večjih sprememb. Najboljše uvrščeni tenisač je Bor Artnak na 473. mestu, najboljša tenisačica je na 93. mestu Kaja Juvan.
    23. 2. 2026 | 09:34
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Po snežni ujmi v Mariboru

    Brez elektrike še manj kot sto odjemalcev v Halozah

    Z odstranjevanjem posledic snegoloma konec tedna so imeli poleg Elektra Maribor precej dela tudi gasilci, cestne in komunalne službe ter civilna zaščita.
    23. 2. 2026 | 09:22
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Po smrt El Mencha

    Val nasilja v Mehiki: goreča vozila, zaprte šole in letališča, ujeti turisti

    Da bi se maščevali za smrt narkobarona El Mencha, njegovi privrženci požigajo trgovine in zapirajo ceste v okoli desetih zveznih državah.
    23. 2. 2026 | 09:14
    Preberite več
