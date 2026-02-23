Brez elektrike še manj kot sto odjemalcev v Halozah

Terenske ekipe Elektra Maribor danes nadaljujejo odpravljanje težav po petkovi snežni ujmi na severovzhodu države, ki je močno poškodovala tamkajšnje distribucijsko omrežje. Kot je razvidno s spletne strani Elektra Maribor, jim je uspelo obnoviti oskrbo z elektriko skoraj vsem odjemalcem. Brez elektrike jih je še manj kot sto na območju Haloz.

Po podatkih spletne strani Elektra Maribor je trenutno brez elektrike zaradi nenačrtovanega izpada še 42 odjemalcev na območju Gorenjskega Vrha in 36 odjemalcev na območju Pestik v občini Zavrč.

Po snežni ujmi, ko je bilo na severovzhodu države nekaj časa brez elektrike celo več kot 70.000 odjemalcev, so se tako razmere večinoma normalizirale.

Ker bodo v prihodnjih dneh potrebna še posamezna vzdrževalna dela, so občasno možni kratkotrajni napovedani izklopi, o katerih bodo uporabniki pravočasno obveščeni. FOTO: Elektro Maribor

Ekipe Elektra Maribor so bile ob podpori drugih elektrodistribucijskih podjetij, sistemskega operaterja Eles, gasilcev, civilne zaščite in pogodbenih izvajalcev na terenu tri dni.

Kot so sinoči sporočili iz podjetja, so vse transformatorske postaje na srednjenapetostnem omrežju že uspešno vključene v omrežje in obratujejo, danes pa ekipe nadaljujejo sanacijo poškodb na električnem omrežju ter dokončno priključitev vseh uporabnikov. Ker bodo v prihodnjih dneh potrebna še posamezna vzdrževalna dela, so občasno možni kratkotrajni napovedani izklopi, o katerih bodo uporabniki pravočasno obveščeni.

Z odstranjevanjem posledic snegoloma konec tedna so imeli precej dela tudi gasilci, na delu so bile cestne in komunalne službe, z dobavo električnih agregatov je posredovala civilna zaščita.

Gasilci so posredovali v 242 primerih, aktiviranih je bilo 127 gasilskih enot. Največ dela so imeli na območju Maribora, Ptuja in Murske Sobote, nekaj tudi na območju Celja in Slovenj Gradca.

Prostovoljni in poklicni gasilci so skupaj z drugimi pristojnimi službami odstranjevali podrta drevesa s cestišč, objektov, električnih in komunikacijskih vodov ter zagotavljali drugo nujno oskrbo prebivalcev.