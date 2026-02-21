  • Delo mediji d.o.o.
    Slovenija

    Brez elektrike še vedno 29.000 odjemalcev, pomagajo ekipe iz celotne Slovenije

    Ponekod elektrike ne bo še nekaj dni. Na Elektro Maribor so opozorili, naj zaradi varnosti individualne agregate priklapljajo le pooblaščene osebe.
    Obilne snežne padavine so v petek zajele Štajersko, Pomurje in Koroško. FOTO: Špela Kuralt
    Galerija
    Obilne snežne padavine so v petek zajele Štajersko, Pomurje in Koroško. FOTO: Špela Kuralt
    STA
    21. 2. 2026 | 09:53
    2:40
    A+A-

    Na severovzhodu Slovenije danes nadaljujejo odpravljanje težav, ki jih je težek sneg povzročil predvsem na električnem omrežju. Odpravljanje poškodb bo po navedbah pristojnih trajalo več dni. Trenutno je na območju Elektra Maribor brez elektrike okoli 29.000 odjemalcev. Na pomoč so priskočile tehnične ekipe iz celotne Slovenije.

    Podrto drevje bodo ekipam pomagali odstranjevati tudi gasilci. A ponekod elektrike ne bo še nekaj dni, so v petek sporočili z Elektra Maribor. Brez elektrike je ostalo okoli 70.000 odjemalcev, v petek zvečer je bilo takšnih še okoli 35.000, zdaj pa še okoli 29.000.

    Na Elektro Maribor so opozorili, naj zaradi varnosti individualne agregate priklapljajo le pooblaščene osebe. Državni sekretar na ministrstvu za obrambo Marko Lovše pa je pozval javnost, naj presodi, kdaj so klici na 112 nujni.

    V Pomurju so v petek ponekod še pustili ceste zaprte, med drugim na relacijah Cankova-Kuzma, prehod Sotina in Petrovci-Kuzma, ker so drevesa sproti padala na cestišče, zato so danes zjutraj začeli vzpostavljati prevoznosti.

    Obilne snežne padavine so v petek zajele Štajersko, Pomurje in Koroško. Sneženje je povzročalo težave tudi v prometu. Na Upravi RS za zaščito in reševanje so zabeležili več kot 500 dogodkov, aktiviranih je bilo 531 gasilskih društev, ki so odstranjevala podrta drevesa s cestišč in objektov, črpala meteorno vodo in nudila pomoč pri izvleku vozil ter drugim pristojnim službam.

    Kot so zjutraj sporočili iz Uprave RS za zaščito in reševanje, so od večera zabeležili 164 dogodkov. Gasilci 97 poklicnih in prostovoljnih društev so odstranjevali podrti drevje s cestišč in objektov, črpali meteorno vodo, nudili pomoč pri izvleku vozil ter nudili pomoč drugim pristojnim službam. Največ dela so imeli gasilci na območju regijskih centrov za obveščanje Maribor, Ptuj, Murska Sobota, Slovenj Gradec in Celje.

    Slovenija
    Predvolilno soočenje na RTV Slovenija

    Lažna normalnost na TV: kaj je razkrila odsotnost SDS in NSi? (VIDEO)

    Uvodno predvolilno soočenje predsednikov parlamentarnih strank brez Janeza Janše in NSi je prineslo medel uvod v kampanjo in ustvarilo vtis lažne normalnosti.
    Uroš Esih 20. 2. 2026 | 15:46
    Slovenija
    Volitve 2026

    Komentar prvega soočenja: Razprava brez Janše je izgubila ostrino

    Manjkala sta Janša in Vrtovec, izstopal Logar, razprava pa presenetljivo umirjena in brez ostrih dvobojev.
    20. 2. 2026 | 11:34
    Tuji
    Svet
    Global

    Kaj upad na področju hitre hrane pove o ameriškem gospodarstvu

    Restavracije zvišujejo cene, da bi izravnale vse večje stroške dela in sestavin. Stranke z nižjimi dohodki pa prihajajo vse redkeje.
    20. 2. 2026 | 05:00
    Slovenija
    Vremenske razmere

    Izredno stanje: na območju Elektra Maribor brez elektrike več kot 34.000 odjemalcev

    Veliko težkega snega je danes padlo na območjih Štajerske, Pomurje in Koroške. Nastajajo snegolomi in izpadi elektrike, odprava nastale škode pa bo terjala več dni.
    20. 2. 2026 | 06:55
    Gradbeništvo
    Železnice

    Prenova železniške infrastrukture na Jesenicah za večjo hitrost

    Investicija v nadgradnjo logističnega vozlišča bo omogočila dvig hitrosti na 100 km/h ter obratovanje daljših, do 740-metrskih tovornih vlakov.
    Marjana Kristan Fazarinc 21. 2. 2026 | 06:00
    Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Prihajajo že iz Indije, Bangladeša in Nepala (VIDEO)

    Že polovica gradbincev težko najde usposobljen kader na trgu dela. V podjetja privablja tudi specifično delovno okolje.
    Milka Bizovičar 20. 2. 2026 | 10:54
    Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

    Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
    Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
    Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

    Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
    Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
    Košarka
    Los Angeles 2028

    Pau Gasol ima zanimivo novo službo, ga zanima mesto predsednika?

    Predstavnik športnikov v izvršnem odboru olimpijskih iger 2028 bo Pau Gasol. Pred njim je to delo opravljala Kirsty Coventry, predsednica MOK.
    Nejc Grilc 21. 2. 2026 | 11:03
    Zanimivosti
    Deloindom

    Svetovalnica: Ali lahko sosed zaradi smrčanja ponoči tolče po steni?

    Pravnica pojasnjuje, kaj storiti ob hrupu sosedov v bloku – od topotanja in nočnega tuširanja do tolčenja po steni.
    Tanja Bohl 21. 2. 2026 | 11:00
    Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Kaj očitam tožilstvu v zadevi KNOVS

    Kot nazorski levičar si želim, da bi vendarle zmagala politična levica tudi na teh volitvah, čeprav na daljši rok to njej najbrž niti ne bo koristilo.
    21. 2. 2026 | 11:00
    Nogomet
    Obletnica športnega podviga

    Primorska je v 80. letih vstala zaradi nogometa

    Zlata generacija nogometašev Kopra je proslavila 40. obletnico prvega naslova slovenskega prvaka in igranje v 2. jugoslovanski ligi.
    Rok Tamše 21. 2. 2026 | 10:00
    Slovenija
    Maribor

    Brez elektrike še vedno 29.000 odjemalcev, pomagajo ekipe iz celotne Slovenije

    Ponekod elektrike ne bo še nekaj dni. Na Elektro Maribor so opozorili, naj zaradi varnosti individualne agregate priklapljajo le pooblaščene osebe.
    21. 2. 2026 | 09:53
