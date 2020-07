Brez ljudskega mandata k Poljski in Madžarski

Preberite še: Nova koalicija naj preseka sramoto

Delova komentatorjainsta govorila o maratonskih pogajanjih o evropskem proračunu.»Zdi se mi, da se je Slovenija geostrateško premaknila v konvoj, ki ima oznako višegrajska skupina. Slovenija je postala zaveznica iliberalnih demokracij, Poljske in Madžarske,« pravi Žerdin. »To je vodikova bomba na slovensko demokracijo. Gre za izredno nevarno pozicijo. Na ravni parlamenta bi morali ukrepati,« dodaja Markeš.»Vladavina prava je jedrna vrednota Evrope. Temu sta se uprli dve državi z demokracijo, ki ne priznavata ločenosti vej oblasti in imata celo kontradiktorne zahteve. Poljska zahteva, da se mediji vrnejo v poljsko lastništvo, medtem ko Madžarska s svojim lastništvom vdira v Slovenijo,« pravi Markeš.»Slovenija je gradila zgodbo, da bi bila čim bliže francosko-nemškemu vlaku. Ta vlak je kot metafora popolnoma izginil iz političnega govora,« je pristavil Žerdin.»Janez Janša je Slovenijo brez ljudskega mandata priključil Poljski in Madžarski. Ne vem, ali se zavedamo, za kako pomemben dogodek gre in kako ostro ga je treba nasloviti,« še opozarja Markeš.Več komentarjev poslušajte v videu.