Brez največjega medijskega prevzema v Sloveniji

Regulator prevzema ne bi odobril

Poznavalci so ocenjevali, da regulator brez korenitih korektivnih ukrepov Slovenia Broadbanda prevzema ne bi odobril. FOTO: Leon Vidic

Veselijo se nadaljnjega sodelovanja

Kritik je deležna tudi AVK

Pro Plus oddaja televiziji POP TV in Kanal A

Sklad CME, lastnik medijske družbe Pro Plus, pod okriljem katere program oddajata televiziji POP TV in Kanal A, aktivnosti v Sloveniji ne bo prodal družbi United Group, so objavili v skladu s sedežem v Pragi. Največji medijski prevzem v zgodovini samostojne Slovenije se tako ne bo zgodil.Kot so zapisali v skladu z ameriškim kapitalom, so tako prekinili prodajno pogodbo, ki so jo julija 2017 podpisali z United Group - ta je v Sloveniji že lastnik telekomunikacijskega operaterja Telemach. V United Group so za STA potrdili, da so prenehali s postopkom prevzema.CME v sporočilu za javnost kot razlog za prekinitev prodajne pogodbe ne navaja dolgotrajnega postopka odločanja Agencije za varstvo konkurence (AVK) o priglašeni koncentraciji podjetij Pro Plus in Slovenia Broadband, prek katere je prevzem želel izvesti United Group.AVK je sicer novembra v povzetku relevantnih dejstev zapisala, da bi prevzem Pro Plusa s strani Slovenia Broadband lahko prinesel horizontalne učinke koncentracije na trgu televizijskega oglaševanja, trgu nakupa pravic za prenos športnih vsebin in na veleprodajnem trgu dobave otroških programov. V luči teh močnih pomislekov so poznavalci ocenjevali, da regulator brez korenitih korektivnih ukrepov Slovenia Broadbanda prevzema ne bi odobril.V CME so zapisali, da so od podpisa pogodbe o prodaji slovenskih in hrvaških dejavnosti Slovenia Broadbandu odplačali za okoli 370 milijonov dolarjev dolga in tako svoje bruto obveznosti zmanjšali za 30 odstotkov. Istočasno pa so v Sloveniji zabeležili občutno rast prihodkov in dosegli najvišjo raven dobičkonosnosti v desetletju. Dobiček iz poslovanja pred depreciacijo in amortizacijo (OIBDA) je lani dosegel 20,8 milijona dolarjev.V skladu so tako po navedbah enega od izvršnih direktorjev Michaela del Nina ocenili, da se bodo tudi brez prodaje v doglednem času približali želeni ravni zadolženosti. To naj bi dosegli le eno četrtletje pozneje kot v primeru prodaje.Del Ninov kolega Christoph Manusch ga je medtem dopolnil, da omenjeni posel nikoli ni bil povezan s tem, da ne bi videli poslovne perspektive v Sloveniji. »Ravno nasprotno, močno verjamemo v vrednost medijskega premoženja in prihodnost dejavnosti v Sloveniji, kar je spektakularna rast v zadnjem letu le potrdila,« je zatrdil. Dodal je, da se v CME tako veselijo nadaljnjega sodelovanja z ekipo na POP TV.United Group je julija lani s CME sklenil 230 milijonov evrov vredno pogodbo o nakupu medijskih družb v Sloveniji in na Hrvaškem. Medtem ko so v United Group na Hrvaškem dobili zeleno luč za prevzem najbolj gledane komercialne televizije Nova TV, potem ko so lastništvo digitalne televizije Total TV prenesli na tretjo nepovezano pravno osebo, pa v Sloveniji tako ne bo prišlo do največje medijske združitve v samostojni Sloveniji.Ta je zaradi svoje obsega in učinkov na več trgov dvignila veliko prahu, kritik v poslovni skupnosti pa je bila zaradi dolgotrajnega odločanja deležna tudi AVK. Ta je sicer novembra v povzetku relevantnih dejstev med drugim zapisala, da bi prevzem Pro Plusa s strani Slovenia Broadband lahko prinesel horizontalne učinke koncentracije, do katerih pride v primeru združevanja podjetij, ki so aktivna na istem trgu oz. na isti ravni v poslovnem procesu.Omenili so trge televizijskega oglaševanja, nakupa pravic za prenos športnih vsebin in veleprodajni trg dobave otroških programov. AVK je ocenila tudi, da bi imelo združeno podjetje npr. možnost, da bi izvajalo vezano oz. paketno prodajo vseh televizijskih programov.Prav tako bi ta koncentracija po mnenju agencije lahko povzročila možnost trajnega usklajenega sodelovanja z drugimi operaterji na trgu, povečanje zmožnosti za izključevanje, tako da bi poslabšalo pogoje dobave TV programov podjetja Pro Plus drugim telekomunikacijskim operaterjem, zlasti z dvigom licenčnin.AVK je omenjala še možnost, da konkurenčni TV programi ne bi bili na voljo Telemachovim strankam ter druge učinke, saj bi združeno podjetje pridobivalo občutljive poslovne informacije o svojih tekmecih, kar bi mu omogočalo bistveno konkurenčno prednost.V luči teh močnih pomislekov so poznavalci ocenjevali, da regulator brez korenitih korektivnih ukrepov Slovenia Broadbanda prevzema niti ne bi odobril. Končna odločitev AVK se je sicer pričakovala enkrat v teh dneh, a so jo prehiteli lastniki Pro Plusa.O razsežnostih posla, do katerega zdaj ne bo prišlo, govorijo tudi številke. Pod okriljem Pro Plusa program oddajata televiziji POP TV in Kanal A. Decembra je imel POP TV v osrednjem televizijskem terminu - med 19. in 23. uro - 9,1-odstotno gledanost in 34-odstotni delež vseh, ki so takrat spremljali televizijske vsebine v živo oz. z zamikom na isti dan. Kanal A je decembra v povprečju zabeležil 2,7-odstotno gledanost in 10-odstotni delež vseh, ki so takrat spremljali televizijske vsebine, so za STA pojasnili v družbi.Televizija je pomembna tudi za oglaševalce, saj je v bruto slovenskem oglaševalskem kolaču po podatkih raziskave Mediana IBO v 2017 prevladoval z 82,1-odstotnim deležem. Kot so za STA pojasnili v Mediani, je bil s 33,5 odstotka oglaševalskega kolača na vodilnem mestu program POP TV, sledita Planet TV s 23,4 odstotka in Kanal A s 17,4 odstotka. Pro Plus bdi tudi nad portalom 24ur.com, ki ga mesečno obišče več kot 600.000 oseb. Portal je tudi na prvem mestu po bruto vrednosti oglaševanja na spletnih straneh.Telemach, ki je v lasti United Group, medtem velja za najpomembnejšega igralca na trgu storitev kabelske televizije, kjer je imel skupaj s povezanimi družbami v tretjem lanskem četrtletju po podatkih Agencije za komunikacijska omrežja in storitve daleč največji, skoraj 78-odstotni tržni delež.Se je pa v času odločanja o poslu zamenjalo tudi lastništvo United Group. Ameriški investicijski sklad KKR ga je septembra lani neuradno za 2,6 milijarde evrov prodal britanski družbi BC Partners LLP.