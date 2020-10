Brez njih ne gre, a potrebujejo pomoč

Pravica do družinskega oskrbovalca

»Skrb za mamo nas je povezala« Upokojenec Tine je postal družinski oskrbovalec pred letom dni, ko je njegovo mamo kap. Z ženo, ki je še zaposlena, sta bila po mamini rehabilitaciji v negovalni bolnišnici pred izbiro, ali jo bodo dali v dom ali pa bodo zanjo poskrbeli doma. »V začetku je bilo težko,« pravi Tine, ki je znanje oskrbovanja dobil na tečaju za svojce in med obiski patronažne sestre in oskrbe na domu, ki pride dvakrat na teden po dve uri. Danes Tine skrbi za mamo, ki se zbudi okoli sedme zjutraj, takrat ji zamenja plenico in jo umije, nato ji pomaga na voziček, pripoveduje o začetku dneva. Skrbi tudi za kuhanje, tako da ima čas zase po tem, ko pride žena iz službe. Vendar se z večino nekdanjih kolegov ne druži več, saj jim je težko razložiti, zakaj oskrbuje mamo. Tine pravi: »Oskrbovanje je težko, daje pa zadovoljstvo. Mama je hvaležna za vse, kar naredimo zanjo. Brez ženine opore ne bi zmogel. Skrb za mamo nas je povezala, in dokler je tako, je smiselno, da vztrajamo.«

Sožitje med generacijami. Foto Voranc Vogel

Sodoben sistem dolgotrajne oskrbe je lahko tudi human

Za kakovostno sožitje »Dolgotrajna oskrba je v času demografskega povečanja deleža ljudi, ki so odvisni od dolgotrajne oskrbe, glavna priložnost za nagel razvoj ka­kovosti sožitja in sodelovanja v današnji družbi, v kateri postajajo tradi­cionalni vzorci solidarnosti neuporabni, tradicionalni socialni kapital v sožitju pa se naglo manjša. Krepitev po-tradicionalne – nove solidar­nosti med generacijami se dogaja ob uvidu, da sta zdrav in šibek človek sinergična komplementarna razvojna celota: šibki brez pomoči zdravih ne more preživeti, zdravi razvijajo svojo sposobnost za solidarno sožitje, uspešno sodelovanje in smiselno pomoč šibkim samo ob tem, ko dejan­sko pomagajo šibkim,« pravijo avtorji knjige Integrirana dolgotrajna oskrba, ki je izšla pred kratkim.



Šriri demografske naloge Oskrba ljudi, ki so pri osnovnih vsakdanjih opravilih odvisni od pomoči drugih, je ena od štirih demografskih nalog, ki jih je treba dobro opraviti ob staranju prebivalstva v prvi polovici 21. stoletja, da se bo lahko slovenska in vsa evropska kultura razvijala humano. Vse štiri naloge so med seboj soodvisne, uspešna rešitev vsake od njih je odvisna od uspešne rešitve ostalih treh. Te naloge so: 1. dolgotrajna oskrba, ki jo do sedaj potrebujejo štirje odstotki prebivalstva, v prihodnje se bo ta delež več kakor podvojil; 2. aktivno, zdravo in dostojanstveno staranje, ki zajema okrog 20 odstotkov prebivalstva; 3. učinkovito vodenje podjetij ob staranju zaposlenih, ki je povezano z okoli 50 odstotki prebival­stva in 4. krepitev nove solidarnosti med generacijami, kar je pomembno za vse prebivalstvo.

Ljubljana – Včeraj smo prvič praznovali evropski dan neformalnih oskrbovalcev, to je svojcev, prijateljev, sosedov in prostovoljcev, ki oskrbujejo starejše ljudi in kronične bolnike. V Sloveniji jih je po ocenah okoli 200.000, v Evropi je na njihovih plečih kar 75 odstotkov oskrbe za ti skupini prebivalcev. »Brez njih dosedanji sistem oskrbe pri nas ne bi deloval,« opozarjaz Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje.»Tudi v Sloveniji si nihče ne zna predstavljati, kako bi bilo, če neformalnih oskrbovalcev ne bi bilo več in bi oskrbo kronično bolnih, starih in onemoglih ljudi prevzela formalna oskrba strokovnih služb in javnega sistema,« pravi sogovornica o neformalnih oziroma družinskih oskrbovalcih, ki s svojim delom bistveno pripomorejo k zagotavljanju zdravstvenih in socialnih storitev. »Nekateri oskrbujejo svoje bližnje cele dneve, več mesecev ali let, za svoje delo ne dobijo nadomestila, mnogi nimajo niti možnosti oddiha,« pojasnjuje Grčarjeva, ki je prepričana, da je skrajni čas, da prepoznamo njihovo vlogo v družbi in najdemo rešitve.Tudi zato je evropska krovna organizacija za neformalne oskrbovalce Eurocarers 6. oktober razglasila za evropski dan neformalnih oskrbovalcev. Letošnji slogan sporoča: »Smo neformalni oskrbovalci. Brez nas ne gre. A potrebujemo pomoč.«Prizadevanja oziroma rešitve, da bi vlogo, pomen in pomoč neformalnih oskrbovalcev pravno uredili, so vključene tudi v najnovejši predlog zakona o dolgotrajni oskrbi. »Ob povečani potrebi po oskrbi bo oskrbovalec družinskega člana imel pravico do polne zaposlitve z minimalno plačo, ki bo krita iz sredstev zavarovanja za dolgotrajne oskrbe. Če bosta družinskega člana oskrbovala dva, bo možna zaposlitev za polovični čas,« razlaga Marta Grčar. Predlog zakona med drugim predvideva, da bo oskrbo doma mogoče izkoristiti v obliki pomoči na domu, ki jo izvaja lokalna služba, ali pa v obliki denarnega prejemka za oskrbo.»Predlog zakona o dolgotrajni oskrbi v Sloveniji daje upanje, da bomo sistem dolgotrajne oskrbe starostno onemoglih in drugih, ki so odvisni od pomoči drugih pri opravljanju vsakdanjih opravil, začeli razvijati na sodoben način, kakor to delajo zadnjega četrt stoletja evropske države,« je zapisalz Inštituta Antona Trstenjaka v knjigi Integrirana dolgotrajna oskrba, ki jo je pripravil skupaj s sodelavci in predstavil pred dnevi.V njej je opisan sodoben sistem integrirane dolgotrajne oskrbe, ki posega na vrsto področij, od socialne oskrbe do infrastrukture in informacijsko-komunikacijske tehnologije. Pogoj za uveljavitev sodobnega sistema humane, finančno in kadrovsko vzdržne dolgotrajne oskrbe pa sta politična odločitev in finančna podpora, tako da v ta namen ne bi, tako kot zdaj, namenjali pičlih 0,9 odstotka BDP, ampak tako kot evropske države 1,3 odstotka oziroma za premostitev zaostanka za evropskimi državami 1,5 odstotka BDP.»Sistem mora povezati v dopolnjujočo se celoto vse glavne vire: družinske in druge neformalne oskrbovalce, ki oskrbujejo 75 odstotkov pomoči potrebnih, znanje in metode vseh relevantnih strok in oskrbovalnih ustanov, primerno motivacijo lokalne skupnosti, da poskrbi za svoje občane, ter državo, ki je regulatorka in garant humanega, razvojno naravnanega ter finančno in kadrovsko vzdržnega sistema dolgotrajne oskrbe,« pravi Ramovš. Sodobni sistem dolgotrajne oskrbe je lahko human ter finančno in kadrovsko vzdržen le, če sistemsko povezuje neformalno in formalno oskrbo v dopolnjujočo se sinergično celoto.Naloga države pa je, da celovit sistem dolgotrajne oskrbe regulira z zakonodajo, zagotavlja njegovo organiziranost in enakost v dostopnosti, da vodi vzdržen sistem financiranja, zagotavlja minimalne standarde kakovosti, izvaja kontrolo nad delovanjem izvajalcev in skrbi za razvoj sistema. »Svojci v vlogi družinskih oskrbovalcev so danes najšibkejši člen med deležniki dolgotrajne oskrbe, ker so pogosto prepuščeni sami sebi in svoji iznajdljivosti,« pravi Marta Grčar o ljudeh, ki so nepogrešljivi tudi zato, ker so glavni nosilci človeškega odnosa z oskrbovancem.­ Zato jim je treba zagotoviti razbremenitev: usposabljanje, povezovanje, razvoj krajevnih programov za pomoč na domu ter pravno ureditev pravic.