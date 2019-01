Brez podpore SDS bo težko

Na javni poziv predsednika republike je v roku prispelo devet predlogov kandidatur za varuha človekovih pravic s pisnim soglasjem kandidatov in kandidatk, in sicer so bili predlagani Stanko Baluh, Valerija Korošec, ki je znana kot zagovornica uvedbe univerzalnega temeljnega dohodka, sodnica in nekdanja poslanka SMC Jasna Murgel, mikrobiolog Gorazd Pretnar, predsednica ustavnega sodišča Jadranka Sovdat, socialni podjetnik Peter Svetina, pravnik in filozof Rok Svetlič ter Franci Žohar z ministrstva za javno upravo, ki ima izkušnje z urejanjem romskih naselij, ter Rajko Marković.

Ljubljana – Z vodjem poslanske skupine SNSpredsednik republikezačenja tridnevna posvetovanja s poslanskimi skupinami o imenovanju novega varuha človekovih pravic, vodje preostalih poslanskih skupin pa bo sprejel v četrtek in petek. »Svojo odločitev bomo sprejeli zadnji trenutek,« je po posvetu povedal Jelinčič, ki dvomi o smiselnosti instituta, ki po njegovih besedah nima nobenih izvedbenih možnosti in se zavzema le za »bonitete« marginalnih skupin in migrantov. Jelinčič je razmišljal tudi, da ne bi podprli nikogar.Poleg SNS tako še naprej ostaja nejasno, koga izmed devetih predlogov kandidatur, ki jih je prejel predsednik republike, bodo podprli v SDS. Največja stranka je kot ponavadi glede svoje podpore skrivnostna. V koaliciji so poudarili zlasti podporo pravniku in filozofuter specialnemu pedagogu in socialnemu podjetniku, ki ima tudi podporo NSi. Prva izbira Levice je nekdanja ustavna sodnicaa so se pripravljeni pogovarjati tudi o Levici. Ob podpori koalicije, NSi in Levice pa Svetini za položaj, za katerega je potrebnih vsaj 60 poslanskih glasov, zmanjka vsaj še en poslanski glas. Ključno vlogo pri izvolitvi bo tako zelo verjetno odigralo 25 poslancev SDS.Dosedanji varuhinjise mandat izteče februarja.