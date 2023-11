Brez pokojnine več kot 10 tisoč prebivalcev

V nadaljevanju preberite

Po podatkih Statističnega urada Slovenije je 1. januarja 2022 v Sloveniji živelo 444.743 oseb, starejših od 65 let. Med njimi je še 11.679 delovno aktivnih oseb in 422.095 upokojencev, torej ljudi, ki prejemajo pokojnino. Poleg upokojencev živi v naši državi tudi okoli 10.900 ljudi, starejših od 65 let, ki nimajo statusa: niso upokojenci, ne prejemajo pokojnine niti nimajo kakršnihkoli drugih evidentiranih prihodkov. Kako (pre)živijo?