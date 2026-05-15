Brez presenečenj: NSi gre v Janševo koalicijo

Svet Nove Slovenije je potrdil koalicijsko pogodbo, ki so jo uskladile stranke NSi, SLS, FOKUS, SDS in Demokrati, je po seji dejal predsednik stranke Jernej Vrtovec. Soglasno je potrdil tudi vstop v koalicijo teh strank. Dodal je, da je to pot, ki so se je držali vse od volilne kampanje, »torej, da je v Sloveniji potreben politični obrat«.

»To se dejansko uresničuje, držimo tisto pravo linijo, držimo se te prave poti, kajti ne zanima nas samo Slovenija danes, temveč tudi to, kakšno državo bomo pustili našim zanamcem, našim otrokom, vnukom,« je v izjavi za medije dejal Vrtovec.

Ob tem je izpostavil, da so se na sejah obeh organov strank več ur pogovarjali zlasti »o vsebinskih vprašanjih, ki pestijo Slovenijo«, tako glede na geopolitične dogodke kot tudi na notranje izzive, ki so se v zadnjih štirih letih »zdeli kot ena velika razpoka ali pa zaris dveh Slovenij«. »Potrebujemo enotno Slovenijo, izbrati pa moramo pravo pot, ki bo pomenila dvig splošne blaginje za vse državljanke in državljane, da bo vsak lahko razvijal svoje talente, da bo imel pogoje za uspešno delo in nenazadnje tudi za ustvarjanje svoje družine,« je dejal.

Na vprašanje o pričakovanjih glede resorjev, ki bi jih NSi vodila v novi vladi, je dejal, da kadrovsko vprašanje šele pride na vrsto. Je pa potrdil, da bodo podprli kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše za mandatarja. Koalicijska pogodba bo tako podpisana »najpozneje v torek ob polnoči«, ko se tudi izteče rok za vložitev mandatarske kandidature.

O sami vsebini pogodbe je dejal le, da »odgovarja na vse razvojne izzive, pred katerimi je Slovenija« in vrednote, na katerih gradijo. Spomnil je na objavljeno preambulo, iz katere izhajajo prizadevanja za razvoj in zagotavljanje blaginje, debirokratizacijo države, pregon korupcije in kriminala ter decentralizacijo države.

Ni pa bilo iz izhodišč mogoče ugotoviti, v katero smer bo šla zunanja politika, na področju katere se bodo bržkone pokazale največje razlike med strankami koalicije in Resnico, katere glasove bodoči mandatar potrebuje za izvolitev. »V NSi vedno govorimo o tem, da je treba krepiti Evropsko unijo, to naše zavezništvo nima alternative in krepiti je treba tudi severnoatlantske odnose,« je bil kratek Vrtovec.

Pred NSi so vstop v vlado potrdili že Demokrati, v ponedeljek bodo to po pričakovanjih storili še v SDS ter v SLS in Fokusu, ki sta na volitvah nastopila skupaj z NSi.