FOTO:Brez vode in zgolj »na hlape« nikar na pot

Nevarna utrujenost



Raziskava AMZS je že pred časom pokazala, da je zaspanost za volanom med slovenskimi vozniki in voznicami resen problem, saj jih je bila polovica občasno zaspana, vsak deseti do štirinajsti voznik pa je v zadnjih dveh letih že zaspal za volanom. Zlasti skrb vzbujajoče je, da vozniki kljub zaspanosti vožnjo praviloma nadaljujejo, za ohranjanje budnosti za volanom pa uporabljajo taktike, kot so pogovarjanje s sopotnikom, odpiranje oken ali povečanje glasnosti radia, čeprav, kot poudarja stroka, imajo takšni in podobni ukrepi le kratkotrajen učinek – edini učinkovit ukrep je spanje.

Zastoji na cestah bodo zaradi vzdrževanja, obnov in nesreč vsakdanjik. FOTO: Mavric Pivk/Delo



Varno v poletje

Najvišja dovoljena hitrost je za vozila s počitniškimi prikolicami v večini držav nižja kot za osebna vozila.

Globe za prometne prekrške se po državah precej razlikujejo. FOTO: Jure Eržen/Delo



Gorivo in voda

Ljubljana – Če je bila v zadnjih mesecih gneča na cestah predvsem v jutranjih in popoldanskih konicah proti večini mestnih središč, se bo zdaj glavnina prometnih poti preselila na avtoceste in proti turističnim krajem. A obremenjene ne bodo le domače ceste, podobno se dogaja tudi na tujem.Da nevednost ne bi pokvarila oddiha, je vselej dobro preveriti, kakšna so cestnoprometna pravila v državah, v katere se odpravljate oziroma jih prečkate. Posebej je treba poudariti, da je v večini držav zunaj naselij ter na hitrih cestah in avtocestah za vozila s počitniškimi prikolicami najvišja dovoljena hitrost drugačna, nižja, kot velja za osebna vozila.Po državah se precej razlikujejo tudi globe za prometne prekrške. Popust za kazni ob hitrem plačilu, kot ga imamo pri nas, je v evropskih državah sicer nepoznan, ste ga pa deležni na Hrvaškem; če globo za prekršek poravnate v treh dneh, je popust 50-odstoten, za plačilo v osmih dneh s plačilnim nalogom pa plačate dve tretjini kazni. V večini primerov je na Hrvaškem sicer možno takojšnje plačilo globe z gotovino ali prek terminala POS, ki naj bi ga policisti imeli pri sebi.Medtem ko so motilci detektorjev hitrosti načeloma prepovedani, vas v Srbiji globa lahko doleti tudi, če imate v vozilu nameščen detektor za zaznavanje radarja hitrosti. Uporaba luči je povsod obvezna ob slabi vidljivosti in v predorih, za prižgane oziroma neprižgane luči v poletnih mesecih tudi podnevi pa ni enotnega pravila. Je pa povsod obvezna uporaba odsevnega jopiča, če izstopite iz vozila ob prometni nesreči ali okvari.Poleti se promet močno poveča, pri čemer je zmotno misliti, da lepo vreme zmanjša tveganje za prometne nesreče. Julij 2015 je bil, denimo, v Sloveniji eden najbolj črnih mesecev v času njene samostojnosti, saj je v njem ugasnilo kar 27 življenj. Poleti na vozne sposobnosti zelo vpliva nestrpnost, svoje dodata še vročina in utrujenost, na vozne razmere pa vplivajo zastoji, spremenljivo vreme z nevihtami in točo ter povečano število tujih voznikov, ki se včasih teže znajdejo na naših cestah.Na agenciji za varnost prometa (AVP) želijo povečati tudi zavedanje, da je poleti na cestah več motoristov, ki jih pozivajo k previdni in defenzivni vožnji, preostale voznike pa opozarjajo na njihovo ranljivost. Podobno je tudi s kolesarji. V prihodnjih tednih bodo zato v okviru številnih aktivnosti partnerji akcije Varno v poletje (#VarnoVPoletje) skupaj navzoči v 16 slovenskih mestih in na kar 40 lokacijah, kjer bodo izvajali preventivne programe.Pobudo je AVP podala zaradi nekaterih kazalnikov, na podlagi katerih je pričakovati, da se utegne varnost v cestnem prometu do konca leta v primerjavi z letom prej poslabšati. Javnosti želijo v času poletne brezskrbnosti sporočiti, kako usoden je lahko katerikoli od dejavnikov tveganja v prometu, ki nam ali našim bližnjim lahko za vedno spremeni življenje. Ceste si delimo vsi udeleženci v prometu, želja vseh pa je varno priti na cilj.Ker so zastoji zaradi del in nesreč na cestah del vsakdana, je pomembno, da imate s seboj na poti veliko vode za vso družino, saj se lahko zgodi, da ste za več ur ujeti v pregreti pločevini. Da se zaradi nenačrtovanih okoliščin potovanje še dodatno ne podaljša, nikoli ne vozite »na hlape«, ampak imejte vedno dovolj goriva.Za domače ceste je priporočljivo, da prek mobilne aplikacije AMZS ali Dars promet+ preverite stanje na cesti. Pred odhodom na pot preverite še, ali imate v vozilu vso obvezno opremo, ali imajo pnevmatike in rezervno kolo dovolj tlaka, obvezno pa pred potjo preverite tudi dokumente, ali so veljavni, torej zavarovanje, prometno in svoje vozniško dovoljenje. Če se vam vozilo na tujem pokvari ali doživite nesrečo, pa bo avtomobilska asistenca še kako dobrodošla.