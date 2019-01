Brez zamud do konca meseca

Ljubljana – Do konca januarja bodo zaostanki na ljubljanskem centru za socialno delo rešeni, napoveduje ministrica za delo, družino in socialne zadeve Ksenija Klampfer, ki vzrok za zaplete vidi predvsem v času izvedbe reorganizacije. Za to, da se je začela 1. oktobra, obstaja konkreten razlog, vseeno pa je težko spregledati dejstvo, da je, med 16 območnimi centri, do zamud prišlo samo v ljubljanski.



V naslednjih desetih dneh bodo starši, ki so vloge za subvencijo za nižje plačilo vrtca, otroški dodatek in državno štipendijo oddali novembra lani, pa še čakajo na odločbe, te tudi dočakali, je napovedala ministrica in zagotovila, da so s prerazporejanjem teritorialne pristojnosti več kot 4000 vlog na ostalih 15 centrov rešili že vse vloge, oddane septembra in oktobra, razen če so bile potrebne dopolnitve vlagateljev.



Vsak od strokovnih delavcev drugod je dobil v obravnavo med 15 in 25 dodatnih odločb, zagotavlja Barbara Tiselj, vršilka dolžnosti direktorice direktorata za socialne zadeve na ministrstvu, kar naj bi lahko opravili v enem dnevu. Za to bodo tudi prejeli plačilo za povečani obseg dela. Kot smo poročali včeraj, je bilo slišati kar precej nezadovoljstva med zaposlenimi na ostalih centrih, saj so jim za »nagrado«, ker so svoje naloge pravočasno opravili, naložili dodatne obremenitve.



»Prvega oktobra se je zgodila reorganizacija centrov za socialno delo. Po moji oceni je bila postavljena v najslabši možni čas, ko je vsako leto največ vlog na centrih za socialno delo. Poleg tega v prvem tednu oktobra ni deloval informacijski sistem, kar je še poslabšalo stanje,« je dejala Ksenija Klampfer in dodala, da so vsak dan gasili požare. Z ukrepi so nekako uspeli, da je konec novembra večina centrov prišla na zeleno vejo, največje zamude pa so nastale na največjem centru v Ljubljani, in to pri letnih pravicah (otroški dodatek, subvencija vrtca, državna štipendija), prošnje za denarno socialno pomoč in varstvene dodatke pa so, po zagotovilih v. d. direktorice ljubljanske območne enote Anje Osojnik, reševali v 60-dnevnem zakonskem roku, z eno samo izjemo.



»Z izobraževanjem zaposlenih in optimizacijo poslovnih procesov bomo dosegli, da ne bo več prihajalo do tako kaotičnega stanja,« je zagotovila ministrica.



Začetek reorganizacije je bil načrtovan za bistveno prej, že v začetku 2018, a se je zapletlo pri sprejemanju zakonskih podlag, na katere so imeli pripombe v SMC. Po sprejetju zakonodaje je bilo treba zagotoviti vsaj šest mesecev za pripravo. Po oceni projektnega sveta izvedba ni bilo mogoča med poletnimi počitnicami. Še en razlog, da je projekt stekel 1. oktobra, pa je bil, da je bilo zaradi spojitev obstoječih CSD v nove pravne subjekte, novih pogodb in izplačil plač, zadevo tehnično najlažje in z najmanj napakami izpeljati na prvi dan v mesecu in v ponedeljek.



Razen napovedane ustavitve informacijskega sistema prvi teden oktobra, ki je bila potrebna zaradi nadgradnje, so ostali izpadi sistema predvsem posledica delovanja ene od 38 podatkovnih baz; štiri dni decembra niso mogli izdajati odločb zaradi Fursovega sistema.