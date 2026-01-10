  • Delo mediji d.o.o.
    Slovenija

    Hotel Zlatorog: Zakaj je država ustavila 30-milijonsko naložbo v Bohinju

    Pritožba sklada glede zemljišč ob Zlatorogu deli Bohinj: investitor opozarja na zamude, sklad vztraja pri zaščiti države.
    Načrti za zlatorog, na katerih se zaradi pritožbe sklada, zdaj nabira prah. FOTO: Računalniški Prikaz Ofis ArhitektiFOTO: Računalniški Prikaz Ofis Arhitekti
    Načrti za zlatorog, na katerih se zaradi pritožbe sklada, zdaj nabira prah. FOTO: Računalniški Prikaz Ofis ArhitektiFOTO: Računalniški Prikaz Ofis Arhitekti
    Simona Bandur
    Pija Kapitanovič
    10. 1. 2026 | 05:17
    10. 1. 2026 | 07:22
    8:52
    Pritožba Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS na odločitev Okrožnega sodišča v Kranju glede lastništva zemljišč okoli Hotela Zlatorog, ki ga je že pred leti kupil slovenski kripto milijonar Damian Merlak, je razdelila lokalno skupnost. Medtem ko investitor in Bohinjci opozarjajo na zamude in izgubljene priložnosti za razvoj turizma, sklad vztraja, da ravna v skladu z zakonom in v zaščito državnega premoženja.

    Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije je pritožbo na oktobrsko sodbo kranjskega okrožnega sodišča vložil na podlagi mnenja Državnega odvetništva RS. Po oceni odvetništva sodba odstopa od ustaljene sodne prakse pri urejanju lastninske pravice na podlagi 14. člena zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS, so odgovorili na vprašanja Dela.

    Zemljišče, kjer je včasih stal Hotel Zlatorog. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Zemljišče, kjer je včasih stal Hotel Zlatorog. FOTO: Leon Vidic/Delo

    Kot pojasnjuje sklad, je kot upravljavec kmetijskih zemljišč v lasti države dolžan uporabiti vsa razpoložljiva pravna sredstva za zaščito lastninske pravice Republike Slovenije in s tem preprečiti nastanek premoženjske škode. Ena izmed njegovih zakonskih nalog je tudi prenos nekdanjih družbenih kmetijskih zemljišč in gozdov v državno last v primerih, ko za to niso poskrbeli nekdanji imetniki pravice uporabe. Te obveznosti, poudarjajo, sklad ne more opustiti, tudi če se zaveda kompleksnosti konkretnega primera.

    Legendarni hotel porušen že tri leta, a načrtov zaradi tožbe ne morejo izvesti

    Ob tem v skladu dodajajo, da si želijo spor razrešiti tako, da bi do naložbe v hotel čim prej prišlo, a imajo pri tem zakonske omejitve, ki jih morajo dosledno spoštovati.

    Razočaranje pri investitorjih

    Jure Repanšek, direktor Alpinia Group, ki je v večinski lasti Damiana Merlaka, v pogovoru za Delo ni skrival razočaranja nad pritožbo sklada kmetijskih zemljišč. Kot je dejal, tega potem, ko je bila zavrnjena tožba, ni pričakoval. »Zelo sem razočaran. To je le pokazatelj, kako stvari funkcionirajo v Sloveniji. Ljudje, ki so na določenih položajih, ne razmišljajo, kaj vse bi takšen projekt lahko prinesel lokalni skupnosti, koliko dodatnih delovnih mest bi se tukaj lahko odprlo, koliko dajatev bi bilo plačanih. Če se že sklicujejo na to, da samo opravljajo svoje dolžnosti in da urejajo svoja zemljišča, ki bi morala biti že davno urejena, torej je bila to povsem njihova malomarnost, potem ne razumem, zakaj so nam pri cenitvi, ko smo bili pripravljeni še enkrat plačati za zemljišča, ki smo jih že kupili, parkirišča cenili kot nek donos. Glede na to, da gre za sklad kmetijskih zemljišč, res ne vem, kakšno vlogo zanje igrajo parkirišča.«

    Nekdanji, zdaj že podrti hotel Zlatorog. FOTO: Feist Marko
    Nekdanji, zdaj že podrti hotel Zlatorog. FOTO: Feist Marko

    Na vprašanje, ali bi morda moral za ureditev razmerij poskrbeti že prejšnji lastnik zemljišč, to je bila družina Pačnik, je odgovoril, da dvomi, da so ga na to sploh opozarjali, saj bi potem za to tudi oni morali izvedeti pri nakupu. »Mi smo dali narediti vse ortofoto posnetke, ki so kazali, da je bila namembnost teh zemljišč že takrat drugačna.«

    Poglejte si, kako bo predvidoma videti nov hotel

    Za sporna zemljišča, kot je dejal, gre za zdajšnje parkirišče ter okoliške gozdove in travnike, so bili pripravljeni plačati določeno ceno, a očitno ta ni dosegala pričakovanj sklada. »Žalostno je, da nihče ne dojame, da si lahko čez noč premislimo z investicijo, da lahko zemljišča prodamo, ponudbe smo namreč že dobili.«

    Brez zemljišč projekt ni izvedljiv

    Takoj ko je bil tožbeni zahtevek zavrnjen, so ponovno angažirali projektante in jih tudi ponovno plačali, bili že pripravljeni na nov zagon, a jih je spet ustavil nov postopek. Repanšek je še enkrat poudaril, da načrtov za razpršeni hotel ne nameravajo spreminjati in da brez spornih zemljišč zanje ni izvedljiv. Po letih usklajevanj so pridobili vsa soglasja in gradbeno dovoljenje, leta 2022 pa so že porušili stari, dotrajani hotel. Gradnja naj bi po začetku trajala 17 mesecev, vrednost naložbe pa je ocenjena na okoli 30 milijonov evrov.

    Načrti za zlatorog, na katerih se zaradi pritožbe sklada, zdaj nabira prah. FOTO: Računalniški Prikaz Ofis Arhitekti
    Načrti za zlatorog, na katerih se zaradi pritožbe sklada, zdaj nabira prah. FOTO: Računalniški Prikaz Ofis Arhitekti

    Podjetje Alpinia Group, ki je v večinski lasti Damiana Merlaka, je v Bohinju leta 2019 začelo upravljati Apartmaje Tuba, sledila je prenova Apartmajev Triglav, leta 2021 prenova Hotela Bohinj, lani so so odprli še Vilo Muhr. Zakaj Bohinj? »Zaradi njegovih edinstvenih naravnih lepot in velike priložnosti za razvoj butičnega turizma, ki spoštuje okolje in trajnostno rast. Kot mnogi smo ga tudi mi obiskovali že od mojega otroštva. Nas pa projekti v Bohinju spodbujajo k razmišljanju tudi o drugih slovenskih destinacijah,« je v lanskem pogovoru za Delo pojasnil direktor družbe Alpinia Jure Repanšek.

    »Če bi hoteli samo hotel, brez okolice, brez te dodane vrednosti, ki jo ponuja Bohinj, bi kupili hotel v središču Ljubljane, kjer je več turistov in bi bil tudi bolj profitabilen. Ampak ravno narava je ta dodana vrednost, ki je za nas pomembna in nam jo zdaj poskupajo vzeti.« Nekaj zadoščenja jim sicer prinašajo preostali trije že prenovljeni hoteli, a Zlatorog bi njihove projekte, je dejal, zaokrožil in bil velik doprinos predvsem s storitvami dobrega počutja.

    Kot je dodal, kljub vsemu upa, da se bo višje sodišče odločilo njim v prid, ni pa znano, kako dolgo bo postopek še zavlekel.

    Presenečenje po sodbi in odzivi iz Bohinja

    Kranjsko okrožno sodišče je 28. oktobra lani zavrnilo tožbeni zahtevek sklada proti družbi Merlak Investicije, s katerim je ta uveljavljal, da je država na podlagi zakona iz leta 1993 lastnica zemljišč okoli nekdanjega Hotela Zlatorog v Ukancu. Ta zemljišča je podjetnik Damian Merlak leta 2019 skupaj s hotelom in še tremi bohinjskimi hoteli kupil od družine Pačnik. Te so že prenovili: Aparthotel Triglav, Hotel Bohinj in Vilo Muhr, Zlatorog pa so si zamislili v obliki razpršenega hotela.

    Hotel je bil dolga leta v zelo slabem stanju in je kazil Bohinj. FOTO: Černivec Aleš
    Hotel je bil dolga leta v zelo slabem stanju in je kazil Bohinj. FOTO: Černivec Aleš

    Konec leta 2021 so  bohinjski svetniki sprejeli podrobni prostorski načrt, s katerim so dovolili rušenje starega hotela in pripadajočih objektov. Naslednje leto so stavbe, ki so dolgo soustvarjale podobo Ukanca, res podrli ter napovedali, da bodo novi hotel po načrtih Ofis arhitektov z nekaj manj kot 170 sobami odprli konec leta 2023. Projekt je ustavil sklad kmetijskih zemljišč in gozdov, ki je vložil tožbo, saj je ob preverjanju statusa ugotovil, da je kmetijsko zemljišče na območju hotela v lasti države. 

    Razočarani Bohinjci

    Zadnja pritožba ni negativno presenetila le investitorjev, ampak tudi Bohinjce. Direktor Turizma Bohinj Klemen Langus je za medije dejal, da se odločitvi sklada čudi in da ga osebno žalosti, saj se je vprašanje lastništva znova odprlo tik pred dolgo pričakovano ureditvijo območja v Ukancu. Po njegovih besedah je prenova propadajočih hotelov ključna za profesionalizacijo turizma in trajnostni razvoj destinacije.

    Preberite tudi: Obnovljena je bohinjska vila Muhr, kjer se je zaročil stric kraljice Elizabete

    Bohinjski župan Jože Sodja opozarja, da bi lahko pritožba projekt znova zamaknila, povzročila finančno izgubo in zmanjšala potrpljenje investitorja. Najbolj se boji, da bi se ob takšnih preprekah investitor odločil, da ne bi gradil, kar bi bila izjemna škoda za Bohinj. »Upam, da zadeva ne bo padla v vodo, kajti Hotel Zlatorog potrebujemo,« je poudaril v izjavi za STA.

    Takšni so načrti za nov hotel Zlatorog. FOTO: Računalniški Prikaz Ofis Arhitekti
    Takšni so načrti za nov hotel Zlatorog. FOTO: Računalniški Prikaz Ofis Arhitekti

    Novi Zlatorog je zamišljen kot petzvezdični hotel, usmerjen v butični, trajnostni turizem in ponudbo umika ter »selfnessa«. Po Repanškovih besedah povpraševanje po tovrstnih namestitvah narašča, Bohinj pa ima priložnost, da se uveljavi kot destinacija za goste, ki iščejo mir, naravo in višjo kakovost bivanja.

    Poglejte si, kako bo predvidoma videti nov hotel

    Medtem ko višje sodišče še ni odločilo o pritožbi, ostaja odprto vprašanje, ali bo pravni spor le kratkoročna ovira ali pa dejavnik, ki bi lahko dolgoročno zaznamoval eno ključnih turističnih naložb v Bohinju.

