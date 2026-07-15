Brezalkoholno pivo ni zdrava alternativa pitju alkohola

V Sloveniji smo do alkohola preveč tolerantni, saj smo po porabi čistega alkohola na prebivalca v svetovnem vrhu, smrtnost zaradi tega pa je med najvišjimi v Evropi. S programom Veš, kaj piješ želijo strokovnjaki ozaveščati prebivalce o sestavi alkoholnih pijač ter tvegani in škodljivi rabi alkohola, kar je eden izmed ukrepov alkoholne politike.

Aplikacijo so potrošniki dobro sprejeli, naložilo si jo je že več kot 75.000 uporabnikov, redno jo uporablja več kot 35.000 ljudi. V obsežni podatkovni bazi, ki vključuje informacije o sestavi več deset tisoč predpakiranih izdelkov, je približno 2700 alkoholnih pijač. Pri zbiranju podatkov lahko pomagajo tudi potrošniki. Če izdelka v bazi še ni, aplikacija namreč omogoča, da jo uporabnik lahko dopolni.