Brežana skrbijo interesi pri protipoplavni obnovi

Uroš Brežan se je za odstop z mesta ministra za naravne vire in prostor odločil po pogovoru s predsednikom vlade Robertom Golobom, ki mu je sporočil, da se njuni poti razhajata. Premierovo odločitev razume in spoštuje, svoj odstop pa obžaluje. Kot pravi, je po poplavah skupaj z ekipo naredil vse, kar je bilo v danih okoliščinah mogoče.

Kot je danes v izjavi za javnost, po kateri ni odgovarjal na vprašanja novinarjev, dejal Brežan, ga je premier Golob v ponedeljek popoldne povabil na pogovor in mu povedal, da se njuni poti razhajata. »Razumem in spoštujem, da si premier želi na mojem mestu nekoga, ki bo bolj kompatibilen z njegovimi pogledi,« je dejal.

Svoj odstop obžaluje

Odstopno izjavo mu je poslal v sredo popoldne, svoj odstop pa v času priprave zakona o obnovi po poplavah obžaluje, saj bi vladni resorji po njegovih besedah prav zdaj morali najbolj sodelovati in na terenu iskati rešitve na prizadetih območjih.

Brežan je zatrdil, da je po poplavah z ekipo naredil vse, kar je bilo v danih okoliščinah mogoče. Spomnil je na kadrovsko okrepitev ministrstva in direkcije za vode ter na zagotovitev dodatnih sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč in na zagotovljena dodatna sredstva za urejanje vodotokov v predlaganih proračunih za leti 2024 in 2025.

Izpostavil je področje varstva narave

Po njegovih besedah mora urejanje vodotokov poleg izvedbe popoplavnih ukrepov postati prioriteta ministrstva za naravne vire in prostor ter ključni del strategije prilagajanja podnebnim spremembam. Brežan je izpostavil tudi področje varstva narave, ki so mu dali večji pomen in ga dvignili na raven direktorata.

Pred odločevalci je po besedah Brežana velika odgovornost, ki daleč presega le neposredno prizadete po poplavah. FOTO: Črt Piksi/Delo

»Žal mi je, da v prihodnje ne bom več vodil te dobre ekipe,« je dejal.

Brežana sicer skrbi področje urejanja prostora, saj, kot pravi, tudi v kontekstu urejanja poplavne obnove ponuja dve možnosti. »Na eni strani dolgoročne rešitve, ki so strokovno utemeljene in družbeno sprejemljive, na drugi strani pa hitre, všečne rešitve, pogosto v korist le posamičnim interesom, ki pa dolgoročno prinašajo veliko več škode kot koristi,« je poudaril in dodal, da je to lekcija, ki nam jo je dala narava zadnje poletje.

Pred odločevalci je po njegovih besedah velika odgovornost, ki daleč presega le neposredno prizadete po poplavah. »Gre za širok družbeni konsenz o prostoru in naši prihodnosti, ki ga lahko dosežemo le skupaj s stroko, angažirano civilno družbo in lokalnimi skupnostmi. Rešitve pa morajo biti v najširšem javnem interesu,« je še povedal Brežan ter se zahvalil ekipi in vsem strokovnjakom in predstavnikom lokalnih skupnosti, s katerimi je imel priložnost sodelovati.

Premier Golob je v sredo za STA pojasnil, od kod izvira izguba zaupanja v Brežanovo delo. Kot je dejal, je bilo po avgustovski ujmi treba reorganizirati delo na marsikaterem ministrstvu, na ministrstvu za naravne vire in prostor pa to ni steklo dovolj hitro. »Zato je to ministrstvo postalo ozko grlo, ministrstvo ni bilo dovolj odzivno, številne pripombe so prihajale tudi z drugih resorjev,« je pojasnil Golob.