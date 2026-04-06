    Slovenska vojska z vajami v Brežicah in Postojni do sredine aprila

    Do 17. aprila urjenje izvidnikov z uporabo pirotehnike, v Postojni usposabljanje letalskih posadk in kontrolorjev ognjev. Zaradi urjenja več hrupa in prometa.
    Fotografija je simbolična. FOTO: Jure Eržen
    STA
    6. 4. 2026 | 11:46
    V več krajih v občini Brežice bodo pripadniki vojske od torka do 17. aprila urili taktične postopke delovanja izvidniških elementov v dnevnih in nočnih pogojih. Na vadišču Slovenske vojske v Postojni pa bo od jutri do četrtka potekalo usposabljanje slušateljev mednarodnega tečaja kontrolorjev združenih ognjev, so sporočili z ministrstva.

    Med usposabljanjem v Brežicah bodo uporabljali tudi manevrsko strelivo in pirotehnična sredstva ter vojaška vozila, zaradi česar bo promet občasno povečan, so opozorili na ministrstvu za obrambo.

    Pripadniki bodo za urjenje taktičnih postopkov koristili komunikacije in zemljišča v soglasju z lastniki, uporabljali bodo tudi manevrsko strelivo in pirotehnična sredstva. Po gozdnih zemljiščih se bo izvajalo premikanje izkrcanih moštev z oborožitvijo, po utrjenih komunikacijah pa premiki vojaških vozil, zato bo občasno povečan promet na relaciji Cerklje ob Krki-Čatež ob Savi-Cirnik-Sobenja vas, ki pa ne bo motil pretočnosti ostalega prometa, so navedli.

    Kot so pojasnili, je po zakonu o obrambi vojaško izobraževanje in usposabljanje za oborožen boj in druge oblike vojaške obrambe ena od nalog Slovenske vojske. Ta med drugim omogoča varno in učinkovito izvajanje nalog pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske doma in v mednarodnih operacijah in misijah.

    Na Osrednjem vadišču Slovenske vojske Postojna pa se bo v okviru usposabljanja posadke letal in helikopterjev izvajalo urjenje pilotov in tehničnega osebja pri zagotavljanju ognjene podpore iz zraka, izvajanju taktičnih poletov, izmiku z območja delovanja ter poenotenju postopkov izvajanja letalskih operacij, so navedli na ministrstvu. Tovrstna usposabljanja so nujna za ohranjanje pripravljenosti, učinkovitosti in varnosti pilotov ter celotnega obrambnega sistema Republike Slovenije.

    Predvideno bodo usposabljanje opravljali jutri in v sredo med 9. in 16. uro, v četrtek pa med 14.30 in 21.30. V tem času lahko prebivalci v okolici vadišča zaznajo povečan hrup.

    Sorodni članki

    Novice  |  Svet
    Srbija

    Ob srbskem plinovodu v bližini madžarske meje našli eksploziv

    Plinovod Balkan Stream, v bližini katerega so našli eksplozive, je podaljšek plinovoda TurkStream, ki ruski plin dovaja v Srbijo in na Madžarsko.
    5. 4. 2026 | 12:55
    Preberite več
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Šola za podčastnike: do vojaškega profesionalizma preko izkustvenega učenja

    V Slovenski vojski je 1714 podčastnikov, kar je nekaj več kot četrtina vseh pripadnikov. Številka sama po sebi ne pove veliko, dokler ne stopiš v učilnico ali na vadbišče, kjer se vsak dan posebej pokaže, kako pomembni so znanje, disciplina in sposobnost vodenja.
    30. 3. 2026 | 09:14
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Slovenska vojska

    Stanje v vojski je izboljšano, a pot do cilja bo še dolga

    Prizadevanja za kadrovsko krepitev in izdatna vlaganja v posodobitev so se odrazila na oceni pripravljenosti Slovenske vojske.
    Novica Mihajlović 27. 3. 2026 | 14:05
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Oboroževanje

    Zlata doba evropske obrambne industrije

    Največje evropsko orožarsko podjetje je britansko, največjo rast pa beleži nemško.
    Gorazd Utenkar 22. 3. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Iranu

    Trump: Odprite ožino ali pa boste živeli v peklu

    Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    5. 4. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Spremljali smo v živo

    Pogačar spet na veličasten način do zmage na Flandriji

    Tadej Pogačar je še enkrat prikazal neverjetno dirkanje in še tretjič slavil na drugem spomeniku sezone.
    Miroslav Cvjetičanin 5. 4. 2026 | 06:19
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    EU in Zahodni Balkan

    Marta Kos se je znašla sredi črnogorskih notranjepolitičnih zdrah

    Evropski komisarki za širitev je predsednik črnogorskega parlamenta izročil darilo, ki ga kot sporno vidi velik del Črnogorcev.
    Novica Mihajlović 3. 4. 2026 | 13:35
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Energetska kriza

    Hormuška zanka davi največjo celino

    Več kot osem desetin desetin nafte in plina na tankerjih iz Perzijskega zaliva je namenjenega v azijske države.
    Gorazd Utenkar 5. 4. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Kultura  |  Vizualna umetnost
    Vsa merila arhitekture

    Arhitekturni festival Odprte hiše Slovenije 2026

    Od 17. do 19. aprila bo festival po vsej Sloveniji brezplačno odprl vrata več kot 100 izbranim projektom in javnost povabil v doživetje arhitekture.
    Promo Delo 3. 4. 2026 | 14:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Stara hiša, nov začetek: prenova, ki spreminja pogled na bivanje

    Preverite zgodbo iz prve roke; v podkastu Prenovimo pogled preverite, kako se je arhitektka Ana Jerina lotila prenove družinske hiše.
    30. 3. 2026 | 08:44
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    PODKAST

    Vselitev v manj kot letu dni? Mnogi ob tej možnosti obstanejo

    Kako poteka gradnja montažne hiše, koliko časa traja in na kaj morajo biti investitorji pozorni? V podkastu Deloindom razlagata Nika Bratović in Luka Žvižej.
    Nina Štajner 25. 3. 2026 | 13:53
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    V Novem mestu se začenja zahtevnejša pot: kar se dogaja, ni za vsakogar

    V Slovenski vojski je 1714 podčastnikov, kar je nekaj več kot četrtina vseh pripadnikov.
    Promo Delo 2. 3. 2026 | 09:14
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Premium
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Analiza

    Stanovanjska posojila bodo dražja, grozijo tudi podražitve materiala in dela

    Kako bo konflikt na Bližnjem vzhodu vplival na gradnjo stanovanj in nepremičninski trg?
    Nejc Gole 4. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Mobilne tehnologije

    Zaupanje v algoritme ni več le etika, je tudi stvar dobička

    Podjetja z urejenim nadzorom nad UI dosegajo do pet odstotkov višje prihodke, a povprečna zrelost ostaja na nizki stopnji.
    Milka Bizovičar 3. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Mobilne tehnologije

    Pomembno je, da tudi z uporabo UI odločanje ostane človeku

    Podjetja umetno inteligenco uvajajo predvsem tam, kjer zaposlenim omogoča večjo učinkovitost in boljšo kakovost dela, strankam pa boljšo uporabniško izkušnjo.
    Milka Bizovičar 3. 4. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Šport 2026

    Mladi športni talenti sami izskočijo kot kokice (VIDEO)

    Sistem v Sloveniji omogoča mladim gibalni razvoj in tudi prepoznavanje talentov.
    Milka Bizovičar 2. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Drugo
    Malta

    Vaterpolisti prvič na svetovnem pokalu pod novim vodstvom Zorana Stevanovića

    Pod novim vodstvom, ki se je zamenjalo lani, ima ekipa vse več ciljev in mednarodnih primerjav. Prvič bo izbrana vrsta nastopila tudi na svetovnem pokalu.
    6. 4. 2026 | 12:58
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Izsledki študije Mamila v raju

    Bahami: v krvi morskih psov sledi kokaina, kofeina in protibolečinskih zdravil

    V okviru študije so preučili 85 odraslih morskih psov, petih različnih vrst. Med njimi so v krvnem serumu 28 živali iz treh vrst odkrili kokain in kofein.
    6. 4. 2026 | 12:52
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    dirka po Flandriji

    Tadej Pogačar v Flandriji uveljavil zakon najmočnejšega

    Po izjemni zmagi v Belgiji slovenskega kolesarskega šampiona čaka zadnji veliki enodnevni izziv, Pariz–Roubaix.
    Miha Hočevar 6. 4. 2026 | 12:37
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Tragično

    Nemčija: med iskanjem pirhov umrli trije ljudje, med njimi tudi dojenček

    Med iskanjem pirhov je na skupino padlo okoli 30 metrov visoko drevo, ki ga je iz zemlje s koreninami vred izruval močan veter. 18-letnica huje poškodovana.
    6. 4. 2026 | 12:26
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vojska

    Slovenska vojska z vajami v Brežicah in Postojni do sredine aprila

    Do 17. aprila urjenje izvidnikov z uporabo pirotehnike, v Postojni usposabljanje letalskih posadk in kontrolorjev ognjev. Zaradi urjenja več hrupa in prometa.
    6. 4. 2026 | 11:46
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    dirka po Flandriji

    Tadej Pogačar v Flandriji uveljavil zakon najmočnejšega

    Po izjemni zmagi v Belgiji slovenskega kolesarskega šampiona čaka zadnji veliki enodnevni izziv, Pariz–Roubaix.
    Miha Hočevar 6. 4. 2026 | 12:37
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Tragično

    Nemčija: med iskanjem pirhov umrli trije ljudje, med njimi tudi dojenček

    Med iskanjem pirhov je na skupino padlo okoli 30 metrov visoko drevo, ki ga je iz zemlje s koreninami vred izruval močan veter. 18-letnica huje poškodovana.
    6. 4. 2026 | 12:26
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vojska

    Slovenska vojska z vajami v Brežicah in Postojni do sredine aprila

    Do 17. aprila urjenje izvidnikov z uporabo pirotehnike, v Postojni usposabljanje letalskih posadk in kontrolorjev ognjev. Zaradi urjenja več hrupa in prometa.
    6. 4. 2026 | 11:46
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko simptomi vztrajajo, se pojavijo tudi skrbi

    Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
    Promo Delo 30. 3. 2026 | 08:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    BELJAKOVINE

    Pet idej, kako v jedilnik vključiti več beljakovin

    Po 40. letu se potrebe po beljakovinah povečajo. Preverite, koliko jih ženske potrebujejo in kako jih enostavno vključiti v prehrano.
    30. 3. 2026 | 09:12
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Heksenšus: nenadna bolečina v vratu

    Kar 70 % odraslih ima vsaj enkrat v življenju težave s heksenšusom. Zakaj nastane in kako lahko ublažimo bolečino?
    Promo Delo 25. 3. 2025 | 09:08
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Slovenska zgodba na svetovnem zemljevidu

    S premišljenimi projekti je Olimpijski komite Slovenije v času zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026 okrepil prisotnost države doma in na tujem.
    3. 4. 2026 | 08:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ekskluzivni večer, ko bodo točili vino, ki je prepričalo svet

    Najuspešnejši slovenski kleti z lanskega Decanterjevega ocenjevanja bosta v koprski restavraciji KOGO predstavili nagrajena vina.
    3. 4. 2026 | 14:22
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko bolečina v zapestju ne mine

    Vztrajna bolečina v zapestju ni vedno posledica preobremenitve. Kdaj gre za kronično težavo, kako poteka diagnostika in kdaj je potrebna operacija?
    Promo Delo 30. 3. 2026 | 10:09
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Nekatera »zdrava« živila lahko sprožijo zelo neprijetne težave

    Kaj je histaminska intoleranca, katera živila so najpogostejši sprožilci in kako lahko z manjšimi prilagoditvami izboljšate počutje?
    30. 3. 2026 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Novost, ki lahko pomaga kar četrtini odraslim

    Alergije danes niso več le spomladanska nevšečnost. Zaradi podnebnih sprememb se obdobja cvetenja podaljšujejo, koncentracije cvetnega prahu pa naraščajo.
    30. 3. 2026 | 08:17
    Preberite več

