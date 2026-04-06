Slovenska vojska z vajami v Brežicah in Postojni do sredine aprila

V več krajih v občini Brežice bodo pripadniki vojske od torka do 17. aprila urili taktične postopke delovanja izvidniških elementov v dnevnih in nočnih pogojih. Na vadišču Slovenske vojske v Postojni pa bo od jutri do četrtka potekalo usposabljanje slušateljev mednarodnega tečaja kontrolorjev združenih ognjev, so sporočili z ministrstva.

Med usposabljanjem v Brežicah bodo uporabljali tudi manevrsko strelivo in pirotehnična sredstva ter vojaška vozila, zaradi česar bo promet občasno povečan, so opozorili na ministrstvu za obrambo.

Pripadniki bodo za urjenje taktičnih postopkov koristili komunikacije in zemljišča v soglasju z lastniki, uporabljali bodo tudi manevrsko strelivo in pirotehnična sredstva. Po gozdnih zemljiščih se bo izvajalo premikanje izkrcanih moštev z oborožitvijo, po utrjenih komunikacijah pa premiki vojaških vozil, zato bo občasno povečan promet na relaciji Cerklje ob Krki-Čatež ob Savi-Cirnik-Sobenja vas, ki pa ne bo motil pretočnosti ostalega prometa, so navedli.

Kot so pojasnili, je po zakonu o obrambi vojaško izobraževanje in usposabljanje za oborožen boj in druge oblike vojaške obrambe ena od nalog Slovenske vojske. Ta med drugim omogoča varno in učinkovito izvajanje nalog pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske doma in v mednarodnih operacijah in misijah.

Na Osrednjem vadišču Slovenske vojske Postojna pa se bo v okviru usposabljanja posadke letal in helikopterjev izvajalo urjenje pilotov in tehničnega osebja pri zagotavljanju ognjene podpore iz zraka, izvajanju taktičnih poletov, izmiku z območja delovanja ter poenotenju postopkov izvajanja letalskih operacij, so navedli na ministrstvu. Tovrstna usposabljanja so nujna za ohranjanje pripravljenosti, učinkovitosti in varnosti pilotov ter celotnega obrambnega sistema Republike Slovenije.

Predvideno bodo usposabljanje opravljali jutri in v sredo med 9. in 16. uro, v četrtek pa med 14.30 in 21.30. V tem času lahko prebivalci v okolici vadišča zaznajo povečan hrup.