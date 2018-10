Brezigar: Šiško je v priporu iz neutemljenih razlogov

Vrhovna državna tožilkameni, da je vodja Štajerske vardev priporu, v katerem se nahaja od sredine septemba, iz neutemeljenih razlogov. Brezigarjeva se namreč strinja s Šiškovim zagovornikom, ki je na vrhovno sodišče vložil zahtevo za varstvo zakonitosti, piše 24ur.»Zahteva za varstvo zakonitosti je utemeljena in je potrebno pravnomočno odločitev o odreditvi pripora razveljaviti ter vrniti zadevo v ponovno odločanje,« je v dokumentu zapisala vrhovna državna tožilka.V začetku septembra so družbena omrežja obkrožile fotografije in posnetki skupine zamaskiranih moških, oblečenih v vojaška oblačila. Nekateri med njimi so imeli puške in sekire. Na posnetkih je bil tudi nekdanji predsedniški kandidat Andrej Šiško, ki je vodil postroj. Pojasnil je, da gre za štajersko vardo, ki jo je ustanovil 24. junija lani, ter da gre za »prostovoljno obrambno skupnost svobodnih ljudi dežeče Štajerske.«