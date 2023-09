Brežiški župan: Hrvaška schengenske meje ne nadzira, kot bi morala

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in generalni direktor policije Senad Jušić sta se danes v občini Brežice seznanila z vse bolj naraščajočo problematiko nezakonitih prehodov meje. Poklukar je domačinom vasi Rigonce, ki je ena najbolj obremenjenih, obljubil okrepitev navzočnosti policije, pa tudi, da bo panelna ograja pri njih ostala.

Poklukar in Jušić sta o problematiki zelo povečanega števila nezakonitih prehodov meje najprej spregovorila z brežiškim županom Ivanom Molanom in predstavnico vaške skupnosti Rigonce Anko Vučajnk, nato pa obiskala še same domačine Rigonc, kjer naj bi v zadnjem času potekala večina nezakonitih prehodov meje v državi.

Na tem območju več kot 90 odstotkov vseh nezakonitih prehodov meje

Poklukar je v izjavi za medije dejal, da preko območja občine Brežice, predvsem naselij Rigonce, Dobova in Obrežje, trenutno poteka več kot 90 odstotkov vseh nezakonitih prehodov meje v državi. Zaveda se, da domačinom to povzroča nelagodje in strah, zato jim je zagotovil, da bo policija okrepila nadzor na območju in zagotovila potrebno varnost, ostaja tudi panelna ograja.

Da bo policija zagotovila potrebno varnost, je zagotovil tudi Jušić. Policija je svojo navzočnost na območju po njegovih besedah že povečala, povečala je tudi tehnična sredstva.

Župan Molan in Anka Vučajnk sta opozorila, da so težave na njihovem območju vse večje. Ljudje se po besedah Molana počutijo nelagodno, ker v vseh urah dneva skozi naselja prehajajo skupine po 10 do 15 mladih fantov, včasih skupaj tudi do 1300 ljudi na teden.

Doslej brez incidentov

Do incidentov po besedah Anke Vučanjk doslej ni prišlo, vseeno pa se nikoli ne ve, kaj se lahko zgodi, »glede na to, da imajo ti ljudje za sabo dolgo pot in da je dolga pot tudi še pred njimi«. Zato se ljudje zaklepajo v hiše, bojijo se iti na polje, prav tako otrok ne puščajo samih daleč od hiše, je povedala.

Statistika kaže, da se je število nezakonitih prehodov meje letos glede na enako obdobje lani močno povečalo. Samo letos je policija po besedah Poklukarja obravnavala več kot 30.000 tovrstnih primerov.

Slovenija je sicer po njegovi oceni za migrante še vedno zgolj tranzitna država, vseeno pa meni, da bi bilo treba vprašanje migracij čim prej rešiti na ravni celotne EU. Ti po njegovih besedah skušajo početi, a prave rešitve še ni.

Slovenska policija sicer po oceni ministra na področju nezakonitih prehodov meje dela dobro, malo manj je v to prepričan za Hrvaško. Opozarja namreč, da so številke visoke, kar ga skrbi. Poudaril je, da je Slovenija pripravljena pomagati Hrvaški pri nadzoru schengenske meje, v kolikor jo bo za to zaprosila.

Bolj kritičen pa je brežiški župan Molan, ki ima »občutek, da Hrvaška schengenske meje ne nadzira tako, kot bi morala«. »Zato pozivam ministrico za zunanje zadeve, policijo in vse ostale, naj se poskušajo s Hrvaško na višji ravni dogovoriti, da bo nadzor opravljala bolj vestno in v skladu z zakonodajo,« je dejal. V nasprotnem primeru bi morala po oceni Molana Slovenija po vzoru Avstrije nazaj uvesti nadzor na svoji južni meji.

Večina migrantov izrazi namero za azil, nakar zapustijo državo

Minister Poklukar je danes povedal še, da večina migrantov ob prijetju izrazi namero za azil, a jih nato, ko jih policija pripelje v azilni dom, večina zapusti dom in nato tudi državo, kar ocenjujejo kot zlorabo azilnih postopkov.

Poleg občine Brežice se sicer z nezakonitimi prehodi meje srečujejo tudi v Beli krajini, vendar v veliko manjši meri. Po besedah črnomaljskega župana Andreja Kavška problematika trenutno ni tako pereča, kot je bila v času, preden je Hrvaška stopila v schengen. Migranti so po njegovih besedah tudi spremenili taktiko. Prej so na območje Bele krajine v veliki meri prihajali peš, po poljih, gozdovih in naseljih, zdaj pa se vozijo z organiziranimi prevozi, je povedal za STA.