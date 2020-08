FOTO:Brezjansko sporočilo kardinala Rodeta

Med praznikom Marijinega vnebovzetja so slovenski cerkveni dostojanstveniki govorili o pomenu solidarnosti, družine, epidemiji, stiskah ljudi. Šestdeset let po posvetitvi v duhovnika je na Brezjah z družbeno angažiranimi poudarki nastopil tudi kardinal Franc Rode.Kardinal Rode je med zahvalnim nastopom pri sveti maši na praznik Marijinega vnebovzetja na Brezjah največ pozornosti namenil spravi. Kardinalov brezjanski nastop je sovpadel s 60. obletnico njegove duhovniške posvetitve, pred okrog 3000 zbranimi pa je relativiziral pomen spravne slovesnosti, ki se je pred 30 leti odvila v Kočevskem rogu in ki sta se je udeležila tedanji ...