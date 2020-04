Brezkompromisna zaščitna maska za obraz KN-95

Ali je zaščitna maska za obraz res potrebna

Ali vse zaščitne maske zagotavljajo enako zaščito

Katero masko torej izbrati

Katera zaščitna sredstva se še priporočajo

Kako pravilno razkužiti roke

Dezinfekcijski gel za roke nanesite v skrčeno dlan in prekrijte vse površine.

nanesite v skrčeno dlan in prekrijte vse površine. Podrgnite dlan ob dlan od 5- do 10-krat.

Z desno dlanjo podrgnite hrbtišče leve roke in prav tako z levo dlanjo hrbtišče desne roke.

Podrgnite dlan ob dlan s skrčenimi in iztegnjenimi prsti, da bo dezinfekcijski gel za roke razkužil tudi medprstne prostore.

Pokrčite prste in z zunanjimi deli prstov podrgnite ob nasprotno dlan.

Z zaprto dlanjo krožno razkužite še palec.

Z zaprto dlanjo in združenimi prsti krožno drgnite naprej in nazaj po dlani, da boste dodatno razkužili še prstne blazinice in nohte.

Ko se vam roke posušijo, bodo razkužene. Postopek traja 20–30 sekund.

Kje najhitreje dobiti zaščitne maske in razkužila

Nihče ni pričakoval, da bo panika, ki se je najprej širila le po Kitajskem, tako zdesetkala naša gospodarstva in povzročila, da bolnišnice in druge zdravstvene ustanove po vsem svetu kar pokajo po šivih. Verjetno ni treba posebej razlagati, kako močno bo smrtonosni koronavirus covid-19 spremenil življenja vseh nas. Organizacije, kot je WHO, nam svetujejo, kako se najbolje zaščititi, vendar kaj storiti, kadar zaščitne opreme ni? Zaloge so pošle, zaščitna maska za obraz , razkužila in zaščitne rokavice pa so danes verjetno najbolj iskane stvari na spletu. Torej kje jih dobiti, ko je edina stvar, ki jo vidimo na vhodih lekarn, znak z napisom »Razprodano«?Brez skrbi, na https://360-protect.si/ si lahko zagotovite vso nujno zaščitno opremo takoj.Vse države po svetu so že uvedle zaščitne ukrepe, ki naj bi jih upoštevali vsi posamezniki in s katerimi naj bi krivulja okuženih počasi začela upadati. Poleg karantene se največ ukrepov navezuje na uporabo osebnih zaščitnih sredstev, prepovedi tranzita ljudi in tovora ter na izolacijo rizičnih skupin. Pred nekaj tedni pa je tudi Vlada Republike Slovenije sprejela odločitev, da je ob obisku trgovin, lekarn, bencinskih servisov in drugih delujočih trgovcev vstop brez zaščitne opreme v zaprte javne prostore prepovedan. Torej za nabavo nujnih življenjskih sredstev pred obiskom trgovine zdaj vsi potrebujemoPo spletu kroži veliko mitov o uporabi zaščitnih mask. Komu boste verjeli, je verjetno najbolje, da se odločite sami, vendar mimo dejstva, da brez upoštevanja higienskih ukrepov, kot so zaščiteno kašljanje in kihanje, redno razkuževanje rok ter izogibanje dotikanja obraza, nosnega predela in oči, ne moremo. Z naštetimi ukrepi nedvomno zmanjšamo nevarnost prenosa okužbe. Pri tem je pomembno omeniti, da zaščitna maska za obraz pravilno deluje le ob ustrezni namestitvi in odstranitvi. Med nošenjem zaščitne maske se osrednjega dela maske ne smemo dotikati, saj bi tako lahko prišlo do onesnaženja rok in nevarnosti prenosa okužbe na druge osebe. Poleg uporabe zaščitne maske za obraz je še vedno priporočena uporaba drugih zaščitnih sredstev, kot so razkužila in zaščitne rokavice. Več o zaščitnih sredstvih izveste tukaj Da bi na to vprašanje lahko odgovorili, je treba najprej definirati pojem, kaj zaščitna maska za obraz sploh je. Uvrščamo jo med medicinske pripomočke, za katere v Republiki Sloveniji veljajo predpisi Zakona o medicinskih pripomočkih. Za vse zaščitne maske na trgu je torej treba izvesti predpisane postopke ugotavljanja skladnosti, med katere se uvršča tudi oznaka skladnosti CE.Zaščitne maske delimo na dve skupini. V prvi so respiratorji (FFP1, FFP2, N95), v drugi pa kirurške maske (TIP 1, TIP 2 in TIP 2R).Treba je tudi omeniti zaščitne maske domačih izdelav. Najverjetneje ste kje v medijih zasledili tudi kake nasvete o izdelavi, vendar je mnenje stroke o doma izdelanih maskah precej negativno. Pred dnevi je bilo moč v medijih zaslediti mnenje predstavnice Infekcijske klinike UKC Ljubljana, ki je dejala: »Bilo bi idealno, če bi bile te maske učinkovite, vendar žal niso.« Doma izdelane zaščitne maske torej ne zagotavljajo zaščite, vsekakor pa so boljše kot nič. Kirurške maske so namenjene zdravniški stroki in posameznikom, ki že imajo zdravstvene težave. Z uporabo nekoliko zmanjšamo nevarnost za širjenje okužbe na druge osebe le v primeru neposrednega kihanja in kašlja osebe, ki kirurško masko uporablja. Če pa želimo biti dobro zaščiteni pred zunanjimi vplivi aerosolnih delcev virusa, pa je uporaba respiratornih mask edini način, ki precej zaustavi tako male kot velike bakterije, ki bi naš imunski sistem lahko okužile.Na evropskih trgih so respiratorne maske razvrščene v tri FFP zaščitne razrede, ki se ločijo po filtracije delcev oz. aerosolov:: nekoliko boljša zaščita kot pri omenjenih kirurških maskah, vendar še vedno ne zagotavlja zadostne zaščite pred virusi. Pri maski FFP1 prepustnost ne omogoča zadostne zaščite, saj je namreč ocenjena na samo približno 70 %.: veliko bolj varna zaščitna maska, ki s svojo sestavo ustavi večino bakterijskih aerosolnih delcev. Zaščitna maska KN-95 : zagotavlja najvišjo stopnjo zaščite pred kapljičnimi aerosoli, kot so bakterije in virusi.ter vas prav tako s svojo filtracijo zraka varuje pred možnimi zunanjimi dejavniki.Zaščitne maske lahko že danes naročite na https://360-protect.si/ Če se torej odločate med maskami, boste za svoj denar verjetno najbolje zaščiteni ravno z, ki je dosegla najboljše rezultate pri merjenju filtracije aerosolov s 95 %, cena pa je skoraj primerljiva s FFP2 maskami.Že pred pandemijo, ki je ohromila svet, so številne raziskave pokazale, da si vsaj tretjina prebivalcev razvitega sveta premalo umiva roke. Slaba higiena rok lahko povzroči tako milejše okužbe dihal in prebavil kot tudi hujše bolezni prebavil in celo hepatitis A. Verjetno pa nam v teh časih ni treba posebej poudarjati, da se je večina pacientov, okuženih s koronavirusom, ravno z dotiki oči, nosu in ust okužila s covidom-19.Če nam torej čista voda in čista brisača nista vedno na voljo, ko smo zdoma, je treba uporabiti pripravke, ki za podoben učinek ne potrebujejo vode. Poleg zaščitnih rokavic je izdelek, ki ga boste v naslednjih dneh nujno potrebovali, razkužilo za roke ali dezinfekcijski gel za roke. Zanimivo je tudi dejstvo, da naj bi po raziskavah samo razkuževanje rok tudi manj vplivalo na okvaro kože, kot je to praksa pri zelo pogostem umivanju rok. Razkuževanje namreč maščob ne odstranjuje, temveč jih le razporedi po koži. Za zdaj je dezinfekcijski gel za roke še na voljo na https://360-protect.si/ Postopek za pravilno in najbolj učinkovito razkuževanje rok poteka v naslednjih korakih:Razmere se v Sloveniji iz dneva v dan izboljšujejo, vendar so kljub temu še vedno v veljavi izredni ukrepi za omejevanje in naraščanje okužb. Zaradi izjemnega povpraševanja je še vedno izredno pomanjkanje zaščitne opreme. Večino zaščitne opreme, kot so respiratorne maske in nekatera razkužila, namreč izdelujejo le podjetja iz Kitajske, ki pa zaradi povpraševanja in nujnih stanj niso zmožna dohajati današnjega globalnega povpraševanja.Prav zato so tudi cene zaščitne opreme na svetovnih trgih poskočile. Čeprav nekatere države zakonsko omejujejo dvigovanje cen in kršitelje celo preganjajo, se v času pandemije najde kup »vojnih« zaslužkarjev, ki jim denar pomeni več kot sočlovek.Pri nas vam lahko zagotovimo, da smo naše izdelke pridobili pri preverjenem dobavitelju, s katerim uspešno sodelujemo in oskrbujemo stranke po vsej Evropi že kar nekaj let. 