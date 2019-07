Brezovarju zaradi ravnanja KPK 22 tisočakov

gibanje

Ste si vedno želeli telovaditi v skupini pod strokovnim vodstvom trenerja?

Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez skupaj z Mercatorjem in mrežo ponudnikov športno-rekreativne vadbe v okviru akcije Zmigaj se do brezplačne vadbe, ki poteka od 8. 7. do 14. 8. 2019, omogoča enomesečno brezplačno vadbo, ki jo lahko izkoristite med 1. 9. in 31. 12. 2019.