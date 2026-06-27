Brezpilotniki so Avstrijo izstrelili v tehnološko prihodnost

Avstrijska Koroška se s pionirji razvoja inteligence rojev preobraža v visokotehnološko regijo.
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V dvorani za brezpilotne letalnike v parku Lakeside iščejo rešitve za njihove izboljšave in avtonomno opravljanje nalog. FOTO: Johannes Puch/Regionmarketing Carinthia
Avstrijska Koroška je med transformacijo v podjetniško visokotehnološko regijo z dodano vrednostjo ustvarila močno povezavo med raziskovalnim okoljem, univerzami in industrijo. Eno osrednjih vlog v njihovem inovativnem okolju ima znanstveni in tehnološki park Lakeside Science & Technology Park, ki je umeščen zgolj nekaj sto metrov od Vrbskega jezera in celovške univerze.
V Lakeside Labs se ukvarjajo z inteligenco rojev brezpilotnikov.
Proizvodnjo v podjetjih izboljšujejo z algoritmi vedenja jat rib, ptic, mravelj in čebel.
Evropska regulativa je postala ovira, zato so spremembe nujne.
Ob lanski 20. obletnici ustanovitve Lakeside Parka je namestnica koroškega deželnega glavarja Gaby Schaunig projekt parka, ki ga je zvezna dežela avstrijska Koroška izvedla skupaj z državo, imenovala kot ...
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