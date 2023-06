Brezplačna kosila za vse leta 2027, za najšibkejše jeseni

Poslanci državnega zbora so danes opravili še zadnjo razpravo in glasovanje o spremembah zakona o osnovni šoli in novele zakona o šolski prehrani. Spremembe zakonov so bile sprejete z 59 glasovi za in nobenim proti. Po novi zakonodaji bodo do brezplačnih kosil upravičeni vsi osnovnošolci od 1. septembra 2027. Sprejet pa je bil amandma Inštituta 8. marec, da bodo otroci iz najšibkejših družin, ki ne presegajo zgornje meje četrtega dohodkovnega razreda, upravičeni do brezplačnih kosil že v novem šolskem letu.

Spremembe zakonov, ki bi omogočile brezplačna kosila za vse osnovnošolce, je v imenu 5000 volivcev lani jeseni vložil Inštitut 8. marec. Po njihovem predlogu bi brezplačna kosila za vse osnovnošolce uvedli januarja 2024. Kasneje je odbor za izobraževanje sprejel vladno dopolnilo, po katerem bi brezplačna kosila uvedli septembra 2027.

Največji zadržek pri uveljavitvi brezplačnih kosil je velika prostorska in kadrovska stiska slovenskih šol. Po podatkih ministrstva za vzgojo in izobraževanje ima namreč 30 odstotkov šol premajhno kuhinjo, tri odstotke šol nima ustrezne opreme za pripravo kosil za vse učence, za sedem osnovnih šol pripravlja obroke zunanji ponudnik, za dve osnovni šoli pa druga osnovna šola. Po ocenah ministrstva bi bil zgolj strošek za kader pri vzpostavitvi brezplačnih kosil 80 milijonov evrov.

Da bi omilili sprejeta vladna dopolnila na odboru za izobraževanje, je Inštitut 8. marec pred današnjo obravnavo predlagal štiri amandmaje. Poleg prej omenjenega so predlagali tudi, da bi šolska kosila 1. septembra 2024 zagotavljali v okviru javne službe. To bi pomenilo, da bi za plače kuharjev morala poskrbeti država, kosila pa ne bi bila več tržna dejavnost šol, kot je danes. Amandma ni bil sprejet.

Prav tako ni bil sprejet amandma, da bi poleg otrok iz četrtega dohodkovnega razreda otroci iz petega dohodkovnega razreda dobili 50-odstotno subvencijo šolskih kosil. Zavrnjen je bil tudi amandma, da bi brezplačna kosila uvedli že leta 2026. Poslanci so tako izvedbo sprememb zakona glede brezplačnih kosil za vse učence preložili na naslednji sklic državnega zbora in naslednjo vlado. Brezplačna prehrana učencev je sicer ena od obljub v aktualni koalicijski pogodbi.

V Inštitutu 8. marec so v izjavi za javnost sporočili, da je sprejetje zakonodaje, ki omogoča brezplačna šolska kosila za vse učence, eden njihovih večjih uspehov: »Veseli smo, da so nam poslanke in poslanci pri tem prisluhnili. Veseli smo, da so pokazali skrb za najšibkejše. To je zmaga za solidarnost, ki je temeljna vrednota naše skupnosti. Še enkrat smo pokazali, da smo družba, ki zaščiti drug drugega.« Kljub temu pa so razočarani, da poslanci niso sprejeli njihovega amandmaja, ki bi otrokom iz petega dohodkovnega razreda dal 50-odstotno subvencijo cene kosila, prav tako obžalujejo, da bodo brezplačna kosila za vse zagotovljena šele leta 2027.