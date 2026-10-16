Brezplačna zaščita dojenčkov pred RSV v Porodnišnici Ljubljana

V Porodnišnici Ljubljana, ki deluje v okviru Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana (UKC Ljubljana), so začeli izvajati brezplačno zaščito novorojenčkov in dojenčkov pred respiratornim sincicijskim virusom (RSV). Namenjena je tudi otrokom, ki še nimajo izbranega pediatra in bi zato lahko ostali brez pravočasne zaščite.

V sezoni 2026/27 so do zaščite z dolgodelujočimi monoklonskimi protitelesi upravičeni novorojenčki in dojenčki, mlajši od šestih mesecev, katerih matere med nosečnostjo niso bile pravočasno cepljene proti RSV v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Za obravnavo je potrebno predhodno naročilo, napotnica pa ni potrebna.

RSV je pogost virus, ki povzroča okužbe dihal, pri dojenčkih pa lahko prizadene predvsem spodnja dihala. Okužba se lahko kaže s simptomi, podobnimi prehladu, kot so izcedek iz nosu, kašelj in povišana telesna temperatura, pri najmlajših pa lahko povzroči tudi bronhiolitis ali pljučnico. V težjih primerih je potrebno bolnišnično zdravljenje, zato je zaščita v prvih mesecih življenja še posebej pomembna.

RSV je pogost virus, ki povzroča okužbe dihal, pri dojenčkih pa lahko prizadene predvsem spodnja dihala. FOTO: Skitterphoti/pexels

Kot poudarja dr. Lilijana Kornhauser Cerar, specialistka neonatologije in vodja porodnišnične Enote za intenzivno nego in terapijo novorojenčkov, so dojenčki v zgodnjem obdobju življenja bolj izpostavljeni tveganju za težji potek okužbe. Dolgodelujoča monoklonska protitelesa zagotavljajo neposredno zaščito pred virusom in lahko zmanjšajo tveganje za hudo bolezen ter hospitalizacijo.

NIJZ poleg aktivne oblike preprečevanja bolezni s cepljenjem navaja še preventivna ravnanja staršev. Upoštevati morajo higieno rok pred rokovanjem z dojenčkom, omejitev stikov otroka z bolnimi ljudmi in zračenje prostora. Priporočajo še, da sorojenci prvih 6 mesecev po rojstvu dojenčka ne obiskujejo vrtca.

Starši se lahko za termin naročijo vsak delovni dan med 8. in 14. uro na telefonski številki 01 522 60 15 ali po elektronski pošti narocanje.neonatalna.gk@kclj.si. Termin bodo določili glede na razpoložljivost ambulante. Več informacij o RSV in možnostih zaščite je na voljo tudi v izobraževalnih gradivih NIJZ.