Brezplačni bančni računi, več bankomatov in manj dobička za banke

Danes se izteče rok za oddajo pripomb na predlog zakona o dostopnosti in uporabi plačilnih sredstev, ki je ponovno v javni razpravi. Ministrstvo za finance, ki ga po zamenjavi vlade vodi Andrej Šircelj, je namreč predlog še dopolnilo tudi s koalicijsko zavezo po uvedbi brezplačnega bančnega paketa osnovnih plačilnih storitev. Kot pravijo, z mislijo na dobrobit potrošnikov. A prav to in obvezno zagotavljanje mreže bankomatov ter bančnih poslovalnic dviguje največ prahu.

Osnovni cilj predloga zakona je potrošnikom in podjetjem omogočiti plačevanje z gotovino in dostop do nje, pa tudi plačevanje z različnimi elektronskimi plačilnimi sredstvi. Zakon bo po pojasnilu ministrstva omogočil izvajanje lani sprejete ustavne pravice do gotovine stavnega zakona o poslovanju z gotovino in strategije evropske komisije za mala plačila ter sledenje smernicam digitalnega razvoja.