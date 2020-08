Brezplačne upokojenske vozovnice gredo lepo v promet

En mesec in en teden po začetku veljavnosti brezplačnih vozovnic za upokojence, osebe, starejše od 65 let, ki nimajo statusa upokojenca, imetnike evropske kartice ugodnosti za invalide in vojne veterane, je bilo izdanih 107.610 vozovnic. Po ocenah si jih je priskrbela dobra šestina od okrog šeststo tisoč upravičencev; ob uvedbi so v upokojenskih društvih predvidevali, da bo uporabnikov okrog dvesto tisoč.Veliko večino, 100.531 kartic, so si do 7. avgusta priskrbeli upokojenci, 4331 ostali, starejši od 65 let, 1759 invalidi in 969 vojni invalidi. Vozovnice veljajo eno leto od nakupa, zato so na ministrstvu za infrastrukturo že ob ...