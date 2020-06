Brezplačni medkrajevni prevozi za starejše

Eržen Jure Brezplačna vozovnica in turistični vaučerji bodo starejšim približali počitnice. FOTO: Jure Eržen/Delo



Prvih dva tisoč vlog

Kartice IJPP Slovenija veljajo v medkrajevnem potniškem prometu na vlakih in avtobusih. FOTO: Leon Vidic/Delo

Z jutrišnjim 1. junijem 2020 bo v slovenskem medkrajevnem integriranem javnem potniškem prometu (IJPP) začela veljati brezplačna rdeča kartica Slovenija za okrog šeststo tisoč upokojencev, vseh nezaposlenih starejših od 65 let, invalidov in vojnih veteranov. Ne glede na starost brezplačne vozovnice ne bodo mogli dobiti zaposleni, posamezniki, ki opravljajo samostojno registrirano dejavnost, poslovodne osebe v gospodarskih družbah in direktorji zasebnih zavodov. Na ministrstvu za infrastrukturo jim je po besedah ministraprojekt, ki ga je nastavila prejšnja ekipa, izpeljati kljub zahtevnim izzivom, ki je bilo ob epidemiji v dejavnosti.Brezplačen sistem medkrajevnega javnega potniškega prometa tako z avtobusi kot z vlaki bo po ministrovih besedah s svojo preprostostjo, preglednostjo in učinkovitostjo prispeval k trajnostni mobilnosti. Ob prevzemu mandata še ni bilo ne pravnih ne tehničnih podlag za uvedbo brezplačne vozovnice, ob epidemiji pa je zato grozilo, da projekta do 1. julija ne bo moč udejanjiti. Sedaj, ko je brezplačna kartica Slovenija tu, minister Jernej Vrtovec napoveduje v prihodnosti že nadgradnjo z digitalizacijo in uporabo kartice na pametnih mobilnih napravah in približevanje vsem uporabnikom IJPP.Lepotna napaka brezplačne kartice Slovenija je, da (še) ni uporabna v mestnem potniškem prometu. A minister Vrtovec napoveduje, da se bo o tem v kratkem pogovarjal z županoma Ljubljane in Maribora, kjer je mestni avtobusni promet pač najbolj razširjen. Na ta manko je opozoril tudi predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije, ki pa se je novi ekipi na ministrstvu zahvalil, da je spoštovala sklep prejšnje vlade. Brezplačen medkrajevni potniški promet in hkratni 200-evrski turistični vaučerji bodo po njegovih besedah marsikateremu slovenskemu upokojencu z nizko pokojnino omogočili vsaj nekajdnevne počitnice. Sušnik ocenjuje, da bo skupaj izdanih do 200.000 brezplačnih vozovnic Slovenija.Na ministrstvu se medtem po besedah državnega sekretarjaže ukvarjajo z izdajo prvih dva tisoč kartic, za izdajo katetrih je treba vlogo - obrazci so na voljo na spletni strani ministrstva in tudi na prodajnih mestih prevoznikov - poslati po klasični ali elektronski pošti. Janez Sušnik tudi verjame, da jih bodo zbirali tudi v 505 upokojenskih društvih.Okvirni rok za izdajo kartice je vključno s preverjanjem upravičenosti je po besedah, vršilca dolžnosti direktorja Direktorata za trajnostno mobilnost in prometno politiko tri dni, sprva in ob večjem številu vlog tudi kakšen dan več. Pri oddaji vloge priporočajo, da vlagatelj vpiše svojo telefonsko številko, da bi se lahko tako odpravile morebitne nejasnosti.Ker bodo kartice, zanje bo treba odšteti tri evre, veljale 365 dni od izdaje, Blaž Košorok priporoča naročilo šele nekaj dni pred prvo predvideno uporabo. Kartice je moč prevzeti na prodajnih mestih prevoznikov ali pa po pošti, za kar pa bo treba odšteti 3 evre poštnine. Večjim skupinam potnikov priporočajo, da se najavijo prevoznikom, saj v javnem potniškem prometu še vedno veljajo omejitve in so zmogljivosti zmanjšane.Na ministrstvu po besedah Darka Trajanova težko ocenjujejo, kakšen bo strošek brezplačnih vozovnic za državo, saj ni jasno koliko bo uporabnikov in kako pogosto bodo vozovnice uporabljali. Prav financiranje ostaja kamen spotike pri uvedbi brezplačnih vozovnic v mestnem prometu.