Brezplačno terapevtsko svetovanje

Brezplačno svetovanje na 01 24 20 605



Mreža prostovoljcev

Ljubljana – Na ljubljanskem zavodu za oskrbo na domu poleg drugih dejavnosti starejšim in njihovim svojcem ponujajo brezplačno delovnoterapevtsko svetovanje po telefonu. S tem jim želijo omogočiti večjo samostojnost v domačem okolju.Tako delovni terapevti zavoda starejše in njihove domače po telefonu med drugim vodijo skozi gibalne in dihalne aktivnosti ter jim svetujejo, kako ohranjati spretnosti pri vsakodnevnih dejavnostih. Veliko koristnih informacij in napotkov lahko dajo tudi tistim, ki so priklenjeni na posteljo: kako naj se obračajo v postelji, kako lahko vstanejo, se presedejo na invalidski voziček in podobno.Prav tako svetujejo, kako smiselno uporabiti medicinske pripomočke. Namen svetovanja je, da bi se starejši čim bolj obvarovali in se izognili raznim nevšečnostim, med drugim nevarnim padcem. Kot navajajo na spletni strani ljubljanske mestne občine, svetujejo tudi obolelim za demenco. Pri teh pogovorih se osredotočajo na ohranjanje miselnih procesov, svetujejo pri vsakodnevnih aktivnostih, poleg tega terapevti lahko predstavijo tehnike sproščanja, primerne za ljudi z demenco.V obdobju izrednih razmer zaradi epidemije novega koronavirusa se je v okviru zavoda oblikovala mreža prostovoljcev, ki s telefonskimi klici olajšajo vsakdanjik zlasti tistim, ki živijo sami, nimajo socialne mreže in so v tem času lahko v toliko večji stiski. Če potrebujejo pomoč pri dostavi hrane ali zdravil ali nujno potrebujejo prevoz, jih usmerijo na organizacije, ki to opravljajo.Na telefonski številki 01 24 20 605 vodja programa prostovoljstva med delovnim tednom od 8. do 15. ure zbira kontakte tistih, ki bi se želeli pogovarjati s prostovoljci.Z njimi potem lahko govorijo o različnih temah: o tem, kaj počnejo v službi, kaj se dogaja v naših kulturnih ustanovah in o vsakodnevnih zadevah, verjetno tudi o vremenu. Kot so zapisali v sporočilu na občinski spletni strani, so ti prostovoljci med drugim postali zaupniki starejših. Razvila se je mreža prostovoljcev, od sodelavk zavoda do raznih kulturnih javnih zavodov, med njimi so Mestno gledališče ljubljansko, Lutkovno gledališče Ljubljana, Slovensko mladinsko gledališče, Pionirski dom, Mednarodni grafični likovni center, Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mala ulica, Kino Šiška, Mestna knjižnica Ljubljana, Mladi zmaji in Kinodvor.Tisti, ki ste domači z računalnikom, lahko aktualne informacije o aktivnostih in ukrepih ljubljanske mestne občine v času epidemije novega koronavirusa spremljate tudi na spletni strani ter na facebooku in instagramu občine, sporočajo.