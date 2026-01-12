  • Delo mediji d.o.o.
    Slovenija

    Brezposelnost v Sloveniji v največjem porastu v EU

    Od novembra 2024 do novembra 2025 je stopnja brezposelnosti pri nas narasla za 1,5 odstotne točke; za zdaj je še pod evropskim povprečjem.
    Stopnja brezposelnosti se je v Sloveniji zviševala vse od oktobra 2012, le februarja letos se v primerjavi s prejšnjim mesecem ni spremenila. FOTO: Blaž Samec
    Stopnja brezposelnosti se je v Sloveniji zviševala vse od oktobra 2012, le februarja letos se v primerjavi s prejšnjim mesecem ni spremenila. FOTO: Blaž Samec
    M. B.
    12. 1. 2026 | 11:36
    12. 1. 2026 | 12:00
    2:55
    Po zadnjih podatkih Eurostata je brezposelnost v Sloveniji v strmem porastu, od novembra 2024, ko je bila brezposelnost 3,5-odstotna, je do novembra 2025 ta stopnja narasla na pet odstotkov. Porast brezposelnosti za 1,5 odstotne točke v zadnjem letu je največji relativni skok brezposelnosti v EU v tem obdobju. 

    Povprečna stopnja brezposelnosti v Uniji je od novembra 2024 do novembra 2025 sicer narasla za le 0,2 odstotne točke in se s 5,8 dvignila na šest odstotkov prebivalstva. Eurostat predvideva, da je bilo lanskega novembra brezposelnih kar 13,225 milijona Evropejcev, od tega približno 54.000 v Sloveniji. 

    Več brezposelnih in skromnejše zaposlovanje

    Čeprav je stopnja brezposelnosti v Sloveniji še vedno pod povprečjem EU, se mu hitro približuje, zlasti ker se z novembrom rast brezposelnosti ni ustavila. Na novo se je decembra na zavodu za zaposlovanje prijavilo 5328 brezposelnih. Konec decembra je bilo tako registriranih 47.177 brezposelnih, kar je tri odstotke več kot novembra in 0,3 odstotka nad stanjem s konca decembra leta 2024.

    Čeprav je stopnja brezposelnosti v Sloveniji še vedno pod povprečjem EU, se mu hitro približuje. FOTO: Jože Suhadolnik
    Čeprav je stopnja brezposelnosti v Sloveniji še vedno pod povprečjem EU, se mu hitro približuje. FOTO: Jože Suhadolnik

    Drugo najvišjo rast brezposelnosti je v istem obdobju imela Finska, kjer se je stopnja povečala za 1,3 odstotka, z 8,8 na 10,1 odstotka. Finska ima sicer drugo najvišjo stopnjo brezposelnosti v EU, takoj za Španijo, kjer je od predlanskega do lanskega novembra stopnja brezposelnosti sicer nekoliko upadla in trenutno znaša 10,4 odstotka.

    Najnižjo stopnjo brezposelnosti sicer ima Malta, kjer je brezposelnost s treh odstotkov narasla na 3,1, tesno za njo sledita Češka in Poljska s 3,2 odstotka.

    Več brezposelnosti med mladimi in ženskami

    Brezposelnost na ravni EU je za spoznanje višja med ženskami, razkorak pa je bolj izrazit v nekaterih državah, tudi Sloveniji, medtem ko je v skandinavskih državah, Avstriji in še nekaterih drugih brezposelnih več moških kot žensk.

    Največ brezposelnih je sicer med mladimi. Stopnja brezposelnosti za to starostno skupino na ravni EU znaša nekaj več kot 15 odstotkov, s podatki, kako je s tem v Sloveniji, pa Eurostat ne razpolaga. 

