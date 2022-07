Brezskrbne finance za brezskrbno poletje

Prav te lahko najhitreje uredite v SKB banki – osebno ali prek spleta.

Brezskrbno poletje se sliši kot nekaj, kar je rezervirano samo za najmlajše. A z nekaj načrtovanja si lahko brezskrbnost uresničimo tudi odrasli in doživimo prave poletne dogodivščine, kot jih občutijo otroci. Privoščite si zaslužen oddih na obali, v gorah, na kmečkem turizmu ali karkoli drugega in vsaj malce zamenjate vsakodnevno rutino. Čeprav je na dopustu priporočljivo v žepu imeti malo gotovine, boste letošnje poletje verjetno največ plačevali s karticami in digitalno. Preverite, ali že uporabljate vse bančne produkte za brezskrbno finančno poletje!

Plačujte z Visa kreditno kartico – tudi na obroke

Ne pustite, da vam priložnosti uidejo – uresničite jih z obročnimi plačili do 24 mesecev, brez obresti in obiska banke. S SKB kreditno kartico lahko brez skrbi opravite tudi nakupe višjih zneskov, kot so nakup letalske karte, poletne garderobe ali plačilo hotelske namestitve prek spleta. Ob nakupu nad 50 evrov prejmete SMS-sporočilo in nato v eni uri kar s SMS-odgovorom na prejeto sporočilo določite, ali želite nakup opraviti na do 24 obrokov. Vrednost enega obroka znaša minimalno 25 evrov, pozneje pa si lahko tudi premislite in kadarkoli poravnate celoten nakup.

Poslovanje z brezstičnimi kreditnimi karticami je enostavno, saj si lahko varnostne nastavitve hitro uredite v svoji MOJ@SKB mobilni banki. Tako si lahko – za boljšo preglednost poslovanja in večjo varnost na dopustu – omogočite ali onemogočite nakupovanje prek spleta, poslovanje na bankomatu, nakupe izven Slovenije, začasno pa lahko kartico tudi blokirate. Vse to omogočajo tudi Visa debetne kartice, pri čemer si lahko nastavite omejitev zneska dviga gotovine na bankomatu.

Ne pozabite na varnost

Za pravi občutek poletne brezskrbnosti poskrbi tudi ustrezno zavarovanje. Pred odhodom na dopust zato ne pozabite na sklenitev zavarovanja za nepredvidene dogodke na potovanju v tujini. Zavarovanje za tujino krije nujne stroške zdravljenja v tujini, prevoz v domovino, izgubo ali krajo prtljage in osebnih predmetov, preklic leta ali zamudo prtljage.

Če se vam je pripetita kraja ali izguba bančne kartice, ste lahko v Sloveniji in tujini brez dodatnih skrbi ob neljubem dogodku. Kako? Sklenite Zavarovanje kartic plus, ki poleg bančne kartice zavaruje tudi krajo ali izgubo ključev, osebnih dokumentov, denarnice ter mobilnega telefona ali tablice. Zavarovanje kartic plus je skupaj z drugimi izbranimi produkti vključeno tudi v MOJ L paket.

Za višjo stopnjo varnosti in boljšo preglednost nad računom priporočamo še uporabo storitve Varnostni SMS, saj ste tako s sporočilom takoj obveščeni o vsaki transakciji, ki je bila v Sloveniji ali v tujini opravljena z vašo Visa kreditno oziroma Visa debetno kartico.

Nasveta za dodatno brezskrbnost Da si boste v tujini brezskrbno lahko privoščili več, vam bosta naša nasveta zagotovo prišla prav in vam pomagala prihraniti denar. 1. Pozorno pri dvigih na bankomatih Pri dvigih gotovine na bankomatu vedno izberite dvig v lokalni valuti oz. brez konverzije. V tem primeru bo preračun v evre izveden po tečaju, ki ga upošteva banka izdajateljica kartice in je za imetnika običajno ugodnejši. Ob uporabi bankomatov v tujini bodite pozorni tudi nadomestilo za dvig, ki vam ga lahko zaračuna tuja banka in se pred potrditvijo dviga izpiše na zaslonu bankomata. Nekatere bankomatske mreže, ki niso v lasti bank, imajo namreč znatno višja nadomestila, tudi do 10 % zneska dviga. 2. V tujini plačujte s kartico. V tujini, kjer plačilno sredstvo ni evro, je za vas ugodnejše plačevanje s kreditno ali plačilno kartico kot pa gotovino, saj so menjalni tečaji kartičnih sistemov običajno ugodnejši kot tečaji bank in menjalnic.

Digitalna banka – vedno z vami

Digitalno bančništvo omogoča popoln pregled nad vodenjem in upravljanjem osebnih financ, 24 ur na dan, vse dni v letu. Udobno, hitro in ceneje kot v poslovalnici lahko opravite številne bančne storitve – ne glede na to, ali ste doma na kavču, pri frizerju, v službi ali na plaži. Zagotovljene so varnost, zaupnost in individualnost. Vse, kar potrebujete, je osebni račun, odprt v SKB banki, do katerega boste dostopali prek MOJ@SKB mobilne in SKB NET spletne banke.

S Flikom je vse lažje

Ob družabnih dogodkih, skupnih kosilih s sodelavci, prijateljskih srečanjih ali pa celo skupnih potovanjih, vam pri delitvi računa na pomoč priskoči Flik. Flik je mobilna aplikacija za takojšna brezplačna plačila in prenos sredstev z enega na drug račun – v le nekaj sekundah. Storitev je brezplačna in deluje tudi kadar so banke zaprte. Za transakcijo je dovolj že, da imate v svojem mobilnem telefonu shranjeno prejemnikovo telefonsko številko ali elektronski naslov. Uporaba Flika je preprosta, varna in vsestranska.

Še bolje pa je, da lahko s Flikom enostavno in brezstično plačate svoje nakupe v trgovini, označeni z nalepko za sprejem Flika, kar z mobilnim telefonom. Na POS-terminalu le skenirajte QR-kodo ali prislonite telefon z vklopljeno NFC-funkcijo.

Zdaj je pravi čas, da izberete bančne produkte za brezskrbno poletje. Če potrebujete pravega partnerja na področju upravljanja financ se oglasite v katerikoli poslovalnici SKB banke, naročite na sestanek prek spletnega obrazca ali pa o ponudbi finančnih rešitev pokramljajte na telefonski številki 01 471 55 55.

