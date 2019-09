Brezstično plačevanje brez številke PIN po novem do 25 evrov

Prihodnji mesec, natančneje 18. oktobra, se bo zvišala zgornja meja za enkratno plačilo z brezstičnimi karticami Maestro, Mastercard in Visa brez vnosa številke PIN.



Zgornja meja za brezstično plačevanje je trenutno 15 evrov, prihodnji mesec pa bo omogočeno plačevanje brez vnosa številke PIN pri plačilih, katerih vrednost ne bo presegala 25 evrov. Kot so zapisali pri Združenju bank Slovenije, bo plačevanje z brezstičnimi karticami po novem še hitrejše in enostavnejše.



Zaradi zagotavljanja dodatne varnosti pri brezstični uporabi kartic posamezne banke oziroma hranilnice še naprej ohranjajo limit, določen kot seštevek zneskov zaporednih brezstičnih plačil, realiziranih brez vnosa številke PIN. V praksi to pomeni, da bo v primeru presežka določenega skupnega zneska predhodnih brezstičnih plačil potreben vnos številke PIN, čeprav bo znesek plačila nižji od 25 evrov.