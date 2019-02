Britancem zadišalo tudi slovensko državljanstvo

AFP FOTO: Daniel Leal-Olivas Afp

Britanci zaradi brexita množično povprašujejo po državljanstvih držav EU.

Leta 2017 je 12.994 Britancev pridobilo drugo državljanstvo.

Najbolj zažejena so državljanstva Nemčije, Francije in Belgije.

Največji naval na Nemčijo

8

Britancev je lani želelo z izredno naturalizacijo dobiti še slovensko državljanstvo

Znani, ki so postali Slovenci

Getty Images Rade Šerbedžija FOTO Franco Origlia Getty Images

Brexit vznemirja tako britanska podjetja, kot tudi državljane. Želeli bi ohraniti ugodnosti, ki jim jih prinaša EU. Več kot tretjina britanskih podjetij tako pred marčevskih iztekom izstopnega roka za brexit razmišlja o selitvi v tujino. Več kot 16 odstotkov naj bi jih že imelo izdelane načrte za premestitev na območje EU, kot ciljni državi sta navedeni predvsem Belgija in Francija. Skokovito pa raste tudi število Britancev, ki bi želeli pridobiti državljanstvo katere od držav članic EU.»Name sta se obrnila dva državljana Velike Britanije in me prosila za pomoč, ker bi si želela ohraniti beneficije,« razlaga, evropski poslanec. Eden od Britancev, ki bi rad dobil slovensko državljanstvo, je zdravnik, drugi, ki je pri tem potreboval Peterletovo pomoč, je novinar. Za zdaj mu vloge za izredno naturalizacijo, ne glede na Peterletovo priporočilo, po naših informacijah pristojni organi niso ugodno rešili.Novinarja, v času osamosvojitve Slovenije je razmeroma naklonjeno naši državi poročal za Sky News, je evroposlanec priporočil za obravnavo po postopku o izredni naturalizaciji, saj po Peterletovem mnenju opravičuje navedene razloge zanj. Postopek o izredni naturalizaciji namreč omogoča pridobitev slovenskega državljanstva v primeru, če to zaradi določenih razlogov koristi državi. Državljanstvo je mogoče pridobiti pod lažjimi pogoji. Med drugim pa tujcu dopušča tudi ohranitev dosedanjega državljanstva. Po podatkih ministrstva za notranje zadeve je z izredno naturalizacijo lani slovensko državljanstvo poskušalo dobiti osem Britancev.V zadnjih petih letih je bilo po postopku izredne naturalizacije skupaj podeljenih 172 slovenskih državljanstev, največ, 138, zaradi »nacionalnega interesa.« Drugi najpogostejši razlog za uspešno vlogo za pridobitev slovenskega državljanstva prek izredne naturalizacije je pomen prosilcev za področje znanosti (12 prosilcev) ter za področje zdravstva in gospodarstva (9 prosilcev). Državljanstvo so dobili tudi trije športniki ter po en prosilec s področja kulture, verstva in pravosodja. Največ teh prosilcev je prišlo iz Italije, Srbije in Rusije. Vprašali smo še nekaj drugih evroposlancev, ali so dobili podobne prošnje; Tanja Fajon, Franc Bogovič in Igor Šoltes prošenj za priporočilo niso dobili.Od britanskega referenduma o brexitu se je število prebivalcev Otoka, ki bi želeli pridobiti državljanstvo katere od držav članic EU, zelo povečalo. Leta 2017 je drugo državljanstvo pridobilo kar 12.994 Britancev. Le dve leti pred tem jih je bilo nekajkrat manj, le 1800. Najbolj zaželena ciljna država za pridobitev državljanstva je za Britance Nemčija, sledita pa Francija in Belgija. BBC je med drugim poročal, da je leta 2017 kar 7492 Britancev pridobilo nemško državljanstvo, leta 2016 si je tega zaželelo precej manj ljudi, 2702.Med znanimi osebnostmi, ki so v preteklosti »po skrajšanem postopku« pridobile slovensko državljanstvo, so, na primer, igralec Rade Šerbedžija, ki je v enem od intervjujev izjavil, da mu je pri tem pomagala pravzaprav vsa tedanja slovenska oblast z Milanom Kučanom in Jožefom Školčem na čelu, pa režiserka Ivana Đilas, atletinja Merlene Ottey, ameriški košarkar Anthony Randolph in njegova rojakinja Shante Evans ter drugi.Državljanstvo Republike Slovenije se lahko sicer pridobi »po rodu«, kar pomeni, da oseba sledi v državljanstvo Republike Slovenije svojim staršem ali vsaj enemu od njiju, če je bil ta slovenski državljan v času rojstva te osebe. Državljanstvo je mogoče pridobiti tudi z naturalizacijo, to je s predpisano dobo dejanskega in neprekinjenega življenja v Sloveniji, ob predpostavki, da oseba izpolnjuje še vse preostale zakonsko določene pogoje. Poleg redne naturalizacije obstaja tudi omenjena izredna naturalizacija, ki omogoča pridobitev slovenskega državljanstva ob ohranitvi dosedanjega državljanstva prosilca pod lažjimi pogoji, v primeru obstoja državne koristi na določenem področju družbenega življenja.