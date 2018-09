Brr … ponekod temperature že pod ničlo 

Številni smo danes zjutraj iz omare vlekli kakšno debelejšo jopo, če že ne kar bundico. V naše kraje je namreč s polarnega kroga pritekel mrzel zrak in temperature so po naši državi ponekod že padle pod ničlo, spet drugje pa so bile le malo nad to mejo.Na Agenciji za okolje (Arso) so pojasnili, da so minus tri namerili na Babnem polju, v Ratečah in Novi vasi je bilo minus ena, nič v Logatcu, na Kredarici pa je bilo minus sedem. »Še nekoliko bolj mraz bo po nižinah predvidoma v sredo in v četrtek zjutraj,« so dodali naši meteorologi.A čez dan bomo deležni sončnih žarkov, proti koncu tedna bodo dnevne temperature vse bolj prijazne.Kot so zapisali na Arsu, bo danes delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem do 20 stopinj Celzija.Jutri bo pretežno jasno. Zjutraj bodo termometri kazali od minus tri do tri, ob morju in v krajih z burjo na Primorskem od 4 do10, podnevi pa od 13 do 17, ob morju in na Goriškem do okoli 19 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo pretežno jasno, čez dan bo spet topleje. Jutra pa bodo ponekod meglena.