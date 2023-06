Brščič izgubil tožbo zoper Mesca, ki ga je označil za fašista

»Dejstvo je, da je toženec za označbo tožnika izbral zelo provokativen izraz fašist. A tožnikovo stališče, da naj bi s tem svoje privržence pozival k njegovi usmrtitvi in da naj bi mu pripisal lastnosti fašistov iz druge svetovne vojne, ni utemeljeno. Drži, v vojnem in povojnem času smo z besedo fašist označevali fašistične zločince, tudi tiste, udeležene v genocidni politiki nacistične Nemčije. Vendarle pa se danes izraz fašist uporablja veliko širše tako v političnih kot v gospodarskih, kulturnih in celo osebnih debatah,« je najprej v sodbi zapisala ljubljanska okrajna sodnica Živa Sila, ki je zavrnila tožbo nekdanjega predsednik stranke Domovinska liga Bernarda Brščiča. Z njo je od koordinatorja Levice Luke Mesca zahteval 4.000 evrov odškodnine in javno opravičilo v državnem zboru, kjer je to oznako 29. novembra 2018 še v funkciji poslanca najprej izrekel.

Ocenila je, da položaj poslanca res ne sme biti olajševalna okoliščina, če gre za izjave, katerih edini namen je žaljenje oziroma sramotenje, oziroma za izjave, ki spodbujajo sovraštvo in nestrpnost. Nekaj drugega pa je njihovo opozarjanje na izražanje, ki bi lahko ogrozilo demokracijo in svobodo. Obramba demokracije in njenih načel je namreč ena od glavnih dolžnosti vsakega poslanca.

Bernard Brščič je v tožbi od koordinatorja Levice zahteval 4.000 evrov odškodnine in javno opravičilo v državnem zboru. FOTO: Blaž Samec/Delo

Mesec je zatrdil, da je šlo pri njegovih izjavah prav za to – opozarjanje na nevarnost tožnikovih idej, ki so bile najmanj nestrpne in zaničujoče, še preden bi postale organizirana politična sila, saj ga je skrbelo zaradi takratnih dogajanj na slovenski desnici, ko so se že ukvarjali s problemom varde Andreja Šiška.

»Če bi sodišče takšno poslančevo opozarjanje sankcioniralo z odškodnino ali javnim opravičilom, bi bilo to lahko v družbi prehitro razumljeno kot prepoved kritičnega izrekanja o idejah skrajnih političnih polov. Le s sprotnim in odločnim odzivanjem se lahko prepreči, da bi se takšne ideje radikalizirale in posledično ogrozile normalno delovanje demokracije,« je v sodbi še zapisala ljubljanska okrajna sodnica.

Sodba, o kateri je najprej poročal Dnevnik, sicer še ni pravnomočna in se Brščič nanjo lahko še pritoži.