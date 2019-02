BRT iz obrambe v napad

Kobarid

Rok Rozman Foto Roman Šipić

- Mednarodna kajakaška akcija proti gradnji novih jezov na rekah Balkan Rivers Tour (BRT) s svojo četrto izvedbo dobiva novo dimezije. Namesto mesečnih odisejad po Balkanu so prireditelji spomladi, poleti in jeseni umestili tri tedenske dogodke v Romuniji, Sloveniji in Bolgariji. Iz obrambnega položaja pa se bodo udeleženci usmerili v napad, zagotavljajo.»Prišel je čas, da obiščemo še dežele Balkana, ki jih doslej nismo,« je napovedal športnik in biolog, ustanovitelj gibanja BRT, potem ko je s karavano že preveslal dele Hrvaške, Bosne, Črne Gore, Makedonije, Črne Gore in Albanije. Sredi aprila bo BRT začela v Romuniji, končala pa septembra v Bolgariji. »Obe deželi sta neverjetno bogati z gozdovi, gorami in rekami. A tudi tam so reke ogrožene s stotinami novih, tako zelo neučinkovitih malih hidroelektrarn. Domačini se kljub zelo težki situaciji postavljajo v bran tem rekam in prav je, da jim priskočimo na pomoč,« pravi.Koncept dnevnih etap, s katerimi so v prvih treh izvedbah delali pentlje po Balkanu, bodo zamenjali za tedenske bazne tabore, ki bodo gostili delavnice in služili kot izhodišča za raziskovanje okoliških dolin z vesli, ribiško palico ali pohodi. »Predstavili bomo, kako začeti kampanjo, kako se vplesti v pravno bitko, kako organizirati akcije … Upamo, da koncept ne bo boljši le za nas in domačine, temveč tudi za vse, ki se nam bodo pridružili,« dodaja.Poleti bo BRT med 7. in 13. julijem sidro vrgel v Posočju. Reke Soče doslej gibanje ni izpustilo iz svojega programa: »Enostavno zato, ker nas Soča vse povezuje: Na njej smo vsi postali pravi kajakaši, na njenih bregovih ob tabornih ognjih načrtujemo program, saj imamo zadnji dve leti v Kobaridu bazo našega Balkan River Defence. Dodatni razlog pa je na žalost še vedno preteča grožnja Soških elektrarn Nova Gorica (Seng), ki se kar ne vda in ne opusti planov za izgradnjo malehidroelektrarne na Učji.«S tabori želijo več časa nameniti strokovni podpori gibanja. Prav ob Soči bodo pripravili mednarodni kamp Študentje za reke, ki da bo v dolino privabil zainteresirane študente z vsega sveta za proučevanje na temo vplivov jezov na biodiverziteto, družbo in gospodarstvo. »Osredotočen pa bo na akcije proti jezu na Učji, prav tako pa bomo začeli s premiki v smer odstranitve jezu Podselo. Naravovarstvo je vedno a priori v obrambi in menimo, da je čas, da stopimo v napad. Kar počnemo, je v korist večine in veseli nas, da večina to spoznava,« je še napovedal Rozman, ki obljublja še pogovore z domačini.Lanskoletni protest proti načrtom za jez na Učji je dvignil precej prahu. Čeprav je ministrstvo za okolje in prostor zavrnilo pobudo za gradnjo elektrarne, posledično pa jo je ministrstvo za infrastrukturo izločilo iz načrtov, se Seng ni odpovedal morebitni gradnji na Učji v prihodnosti.