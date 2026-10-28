Bruselj Janšo ob pogojevanju približevanja Srbije uniji pozval h konstruktivnosti

»Ne bomo dali soglasja za kakršenkoli napredek, dokler Srbija ne izroči Sloveniji vseh arhivov Udbe, SDV, JLA, ZSNZ in ostalih nekdanjih služb SFRJ, ki se nanašajo na Slovenijo,« je zapisal Janez Janša. FOTO: Voranc Vogel

Dvostranska vprašanja niso del pristopnih pogajanj, vendar pa so dobri odnosi držav kandidatk s članicami pomemben del širitvenega procesa, so danes poudarili v Bruslju glede pogojevanja slovenske podpore napredku Srbije na poti v EU z izročitvijo arhivov Udbe. K reševanju dvostranskih vprašanj je treba pristopiti konstruktivno, so dodali.

Kot je danes poudaril tiskovni predstavnik Evropske komisije Guillaume Mercier, je širitev unije proces, ki temelji na dosežkih držav kandidatk pri sprejemanju potrebnih reform. Pri tem ocenjujejo napredek pri vseh politikah EU in temeljnih vprašanjih, kot so vladavina prava in demokratična merila.

Gradivo Udbe uničeno ob Natovih napadih?

»Dvostranska vprašanja niso del pristopnih pogajanj. Vendar pa so dobrososedski odnosi in dobri odnosi z državami članicami pomemben del širitvenega procesa. Vpletene strani morajo vprašanja nasloviti v konstruktivnem duhu,« je dejal.

Potem ko je v nedeljo na predčasnih parlamentarnih volitvah v Srbiji prepričljivo zmagala Študentska lista, je premier Janez Janša na omrežju X zapisal, da bodo »eventualno odločitev novih oblasti v Srbiji za pospešitev pogajanj za vstop v EU pozdravili«.

»Vendar ne bomo dali soglasja za kakršenkoli napredek, dokler Srbija ne izroči Sloveniji vseh arhivov Udbe, SDV, JLA, ZSNZ in ostalih nekdanjih služb SFRJ, ki se nanašajo na Slovenijo,« je poudaril. Premier je nato danes na omrežju X pojasnil, da ta zahteva ni nič novega, saj gre za uresničevanje sporazuma o nasledstvu po nekdanji skupni državi.

Direktor Arhiva Republike Slovenije Andrej Nared je sicer za torkove Odmeve na Televiziji Slovenija povedal, da so pred leti od Srbije dobili uradni odgovor, da je bilo gradivo zveznega sekretariata za notranje zadeve, pod katerega je sodila Služba državne varnosti oziroma Udba, in ki bi moralo načeloma biti v Arhivu Jugoslavije, uničeno oziroma zelo poškodovano v bombardiranju stavbe notranjega ministrstva v Beogradu ob Natovih napadih leta 1999.